La Ballena Alegre, de Sant Pere Pescador, escollit millor càmping d’Espanya als ACSI Awards 2026
Illa Mateua, a l'Escala, és distingit per la millor ubicació i nou establiments gironins obtenen mencions d’honor.
El càmping La Ballena Alegre ha estat distingit com el millor càmping d’Espanya en el marc dels ACSI Awards 2026, uns guardons de referència al sector europeu que es basen exclusivament en les valoracions dels usuaris. L'Illa Mateua de l'Escala ha estat reconegut per la ubicació. I nou càmpings gironins reben mencions: Mas Nou, Aquarius, Esponellà, Las Dunas, Pirineus, Les Medes, Sènia Cala Gogó, l’Àmfora i Bella Terra.
L’anunci s’ha fet durant el segon Congrés de Càmpings de Catalunya, celebrat al Castell de Ciutat de La Seu d'Urgell, on s’han reconegut diversos establiments destacats del territori.
Un premi amb aval europeu
Els ACSI Awards es decideixen íntegrament a partir de les votacions de campistes d’arreu d’Europa. En aquesta edició, prop de 100.000 usuaris han participat en el procés, escollint els millors càmpings en nou categories, així com el guanyador absolut.
Segons Ramon van Reine, director d’ACSI, l’augment sostingut de participació “demostra la rellevància d’aquests premis i converteix el reconeixement en un gran honor per als establiments”.
Girona reforça el seu lideratge
El protagonisme gironí als guardons ha anat més enllà del premi principal. El càmping Illa Mateua, situat a L'Escala, ha estat reconegut amb el premi a la millor ubicació, destacant per l’entorn privilegiat a la Costa Brava.
Aquests resultats consoliden la demarcació de Girona com una de les principals destinacions europees de càmping, gràcies a la qualitat de l’oferta, la innovació i l’experiència dels visitants.
Mencions d’honor
Durant la gala, organitzada per la Federació Catalana de Càmpings, també s’han lliurat les mensions d'honor.
Els guanyadors europeus dels ACSI Awards 2026 es donaran a conèixer el pròxim 1 de maig, en una nova cita clau per al sector.
