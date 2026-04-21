Un incendi de matinada calcina un cotxe i n’afecta dos més a Figueres

No s'han hagut de lamentar ferits

Una dotació dels Bombers. / DdG

Eva Batlle

Figueres

Un incendi de matinada ha deixat un cotxe completament calcinat i dos vehicles més afectats a Figueres.

El foc s’ha declarat cap a dos quarts de quatre de la matinada d'aquest dimarts al carrer Josep Roca i Bros, on s’hi ha desplaçat una dotació dels Bombers. En arribar, els efectius han comprovat que l’incendi estava totalment desenvolupat.

Les flames han acabat calcinant completament un dels vehicles estacionats a la via pública. A més, dos cotxes que hi havia aparcats al costat també han resultat afectats per la radiació de les flames, segons han informat fonts del cos d’emergències.

El succés, però, no ha causat ferits.

