Una embarcació queda encallada en unes roques a Cadaqués

Els Bombers han comprovat que el vaixell no tenia via d’aigua i Salvament Marítim l’ha remolcat fins a Port de la Selva amb els dos tripulants il·lesos

La Salvamar Alnilam a Cadaqués, en una imatge d'arxiu. / Salvament Marítim

Eva Batlle

Una embarcació amb bandera australiana ha quedat encallada en unes roques davant de Cadaqués aquest dimarts al matí i ha hagut de ser assistida pels Bombers i Salvament Marítim.

L’avís s’ha rebut cap a un quart de set i fins al punt s’hi han desplaçat Salvament Marítim i dues dotacions dels Bombers, que han revisat el vaixell per comprovar si tenia via d’aigua arran de l’incident. Després de fer les comprovacions, els efectius han descartat que l’embarcació en tingués.

Un cop feta la inspecció, Salvament Marítim que havia sortit des de la seva base de Port de la Selva amb la Salvamar i s’ha fet càrrec de l’assistència. Finalment, ha remolcat l’embarcació fins al port.

El succés s’ha saldat sense ferits i els dos tripulants han resultat il·lesos.

