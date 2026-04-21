Un ibis ermità fa una parada als Aiguamolls en plena migració just quan s'hi està intentant recuperar l'espècie
L'exemplar forma part d'un projecte austríac que els reintrodueix en migracions assistides
Un ibis ermità en plena migració ha fet parada als Aiguamolls de l'Empordà on just estan intentant recuperar aquesta espècie, en el marc d'un projecte impulsat per la Fundació Alive. L'exemplar, anomenat Frigg, va participar en una migració assistida del projecte austríac Waldrappteam l'any 2023. Ara, durant el viatge de retorn s'ha aturat a l'aviari de la Torre d'en Mornau. Després de passar aproximadament dos anys a Cadis, l'instint natural d'aquests ocells es manifesta i quan emprenen el viatge de retorn, ho fan de manera autònoma, sovint seguint rutes apresses o explorant nous territoris. El cas d'en Frigg, segons la fundació Alive, és una "evidència clara" que les poblacions reintroduïdes "poden començar a interconnectar-se".
El projecte Waldrappteam treballa en la reintroducció de l'espècie a través de migracions assistides, que es fan amb aus juvenils -concretament, durant el seu primer any de vida-. Aquests exemplars, tot i néixer en captivitat, conserven l'instint migrador.
Guiades inicialment per humans, aquestes aus criades a Àustria fa vint anys que aprenen la ruta migratòria cap al sud. Inicialment, ho feien cap a Orbatello, Itàlia, però des de l'any 2023, la ruta assistida porta els exemplars d'aquesta espècie en perill d'extinció des d'Àustria fins a Cadis, on també resideixen de manera sedentària els ibis del Porjecte Eremita, completant així la connexió entre ambdues poblacions.
Després de passar aproximadament dos anys a Cadis, l’instint natural d’aquestes aus es "manifesta plenament". És aleshores quan individus com en Frigg emprenen el viatge de retorn de manera autònoma, seguint les rutes apreses però, sovint, també explorant nous territoris.
Els impulsors dels projectes de reintroducció celebren el cas d'en Frigg com un "pas endavant". "La connexió entre poblacions no només reforça els esforços de conservació, sinó que també demostra que les estratègies de migració assistida poden tenir èxit a llarg termini", asseguren en un comunicat.
Sobre això, afirmen que dona una "nova empenta" als projectes de recuperació de l'espècie i "reforça l'esperança" que, amb el temps, aquestes aus tornin a ocupar de manera natural els seus antics territoris. De fet, aquesta au havia viscut a la zona, però es va extingir a Europa fa quatre-cents anys.
L'exemplar en qüestió va arribar a les instal·lacions de Torren d'en Mornau el 19 d'abril i, segons els impulsors del projecte, hi ha mostrat una capacitat d'adaptació molt alta. En aquest sentit, diuen que ha tingut una conducta alimentària "marcadament oportunista i competitiva", amb tendència a "monopolitzar els recursos disponibles i a interferir activament en l'alimentació d'altres individus". El fet que es tracta d'un individu de més edat podria explicar la seva actitud i capacitat de desplaçar altres exemplars durant els episodis d'alimentació.
La situació, a més, ha requerit la intervenció directa de l'equip tècnic del projecte. Per una banda, per evitar que l'exemplar es beneficiï d'aquests recursos superficials -es gestionen de manera controlada els punts d'alimentació suplementària- i reforci la seva dependència del lloc. Per l'altra, promoure que Frigg actuï com a model per a la resta, fomentant l'aprenentatge de l'alimentació en llibertat en lloc de la dependència dels punts d'alimentació establerts. Finalment, també treballen per incentivar la continuïtat del seu comportament migratori natural, afavorint que reprengui la seva ruta prevista de nou cap a Àustria.
