Territori alliberarà a Albanyà un aufrany recuperat d’una intoxicació
L'au que va ser rescatada del niu tornarà a l'espai natural després de recuperar-se de menjar rosegadors contaminats
Territori i Habitatge de la Generalitat alliberarà a Albanyà un exemplar d'aufrany (Neophron percnopterus) que va ser recuperat després de patir una intoxicació per rodenticides anticoagulants. El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, assistirà a l'acte que començarà a les 9 del matí amb l'alliberament al PAS de les Vinyes, un espai gestionat per la Fundació Pioners del Nostre Temps.
L’exemplar, una cria batejada com a Muga, va ser rescatada quan encara era al niu, durant les tasques de seguiment de poblacions de voltors que duen a terme la Fundació Pioners del Nostre Temps, el grup de Biologia de la Conservació de la Universitat de Barcelona i el Grup de Suport de Muntanya del Cos d’Agents Rurals. Durant el marcatge amb GPS i anelles, els tècnics van detectar símptomes compatibles amb intoxicació.
Davant aquesta situació, l’aufrany va ser traslladat inicialment al Centre de Fauna de Torreferrussa i posteriorment al de Vallcalent, on es va confirmar el diagnòstic i es va completar el tractament amb la coordinació del Centre de Fauna Salvatge dels Aiguamolls de l’Empordà. Segons els experts, la intoxicació podria haver-se produït a través de rosegadors contaminats que els progenitors haurien capturat per alimentar la cria. Poc després, es va localitzar mort sota el niu l’adult reproductor.
Un cop recuperada, la cria serà alliberada al PAS de les Vinyes, un espai gestionat per la Fundació Pioners del Nostre Temps des del 2019 per afavorir la consolidació de nous territoris d’aufrany. Aquesta iniciativa ha contribuït al retorn de la reproducció d’aquesta espècie a la zona en pocs anys.
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica aprofitarà l’acte per alertar sobre els riscos de l’ús de rodenticides anticoagulants en entorns agraris i periurbans. Aquestes substàncies poden provocar intoxicacions secundàries en depredadors naturals, com els rapinyaires, que acumulen el verí a través de les seves preses. A més, a llarg termini, l’eliminació d’aquests depredadors pot generar un efecte contrari al desitjat, amb una proliferació de rosegadors.
A l’acte també hi assistiran representants de la Fundació Pioners del Nostre Temps, de la Universitat de Barcelona i del Cos d’Agents Rurals, entitats implicades en el seguiment i la conservació d’aquesta espècie amenaçada.