Un home pateix cremades lleus en un incendi en un balcó d’Empuriabrava
Els sanitaris no han hagut d'evacuar el ferit a cap centre sanitari
Un incendi ha afectat el balcó d’un apartament d’Empuriabrava aquest dijous de matinada. Els Bombers han rebut l’avís poc després de dos quarts de quatre i s’han dirigit fins al sector Muga B, on s’havia declarat un foc al primer pis d’un bloc de quatre plantes.
Fins al lloc s’hi han desplaçat dues dotacions, que han comprovat que el que cremava era el mobiliari del balcó. Un cop extingides les flames, els Bombers han acabat de rematar el foc i han revisat els punts calents per evitar que es revifés.
Els efectius també han atès inicialment el propietari de l’habitatge, que ha intentat apagar el foc i ha patit algunes cremades lleus, segons han informat els Bombers. Posteriorment, el SEM l’ha assistit, però no ha calgut traslladar-lo a cap centre sanitari i l’han donat d’alta in situ.
Fins al lloc dels fets també s’hi ha desplaçat la Policia Local de Castelló d’Empúries.
