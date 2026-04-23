Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Sant Jordirecomanacions Sant Jordienderroc bloc Ferran Puigterrasses GironaPremis Generalitat GironaFòrum Industrial UdG
instagramlinkedin

Un home pateix cremades lleus en un incendi en un balcó d’Empuriabrava

Els sanitaris no han hagut d'evacuar el ferit a cap centre sanitari

Camions dels Bombers en una fotografia d'arxiu. / Europa Press

Eva Batlle

Empuriabrava

Un incendi ha afectat el balcó d’un apartament d’Empuriabrava aquest dijous de matinada. Els Bombers han rebut l’avís poc després de dos quarts de quatre i s’han dirigit fins al sector Muga B, on s’havia declarat un foc al primer pis d’un bloc de quatre plantes.

Fins al lloc s’hi han desplaçat dues dotacions, que han comprovat que el que cremava era el mobiliari del balcó. Un cop extingides les flames, els Bombers han acabat de rematar el foc i han revisat els punts calents per evitar que es revifés.

Els efectius també han atès inicialment el propietari de l’habitatge, que ha intentat apagar el foc i ha patit algunes cremades lleus, segons han informat els Bombers. Posteriorment, el SEM l’ha assistit, però no ha calgut traslladar-lo a cap centre sanitari i l’han donat d’alta in situ.

Notícies relacionades

Fins al lloc dels fets també s’hi ha desplaçat la Policia Local de Castelló d’Empúries.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents