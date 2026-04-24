El jutjat admet a tràmit la denúncia per extorsió interposada per l'alcalde de Figueres contra un compte d'Instagram

Ordena investigar el perfil 'Figueras Oscura' després que el consistori portés el cas a fiscalia.

Jordi Masquef, alcalde de Figueres. / DdG

La plaça 1 de la secció civil i d'instrucció de Figueres ha admès a tràmit la denúncia per extorsió contra el compte d'Instagram 'Figueres Oscura' i ha ordenat investigar-lo. L'Ajuntament de Figueres va portar a fiscalia el perfil per "xantatge i extorsió" el setembre del 2024. Aleshores, l'alcalde, Jordi Masquef, en un comunicat va detallar que la persona que hi havia al darrere del compte els havia demanat 20.000 euros per deixar de publicar vídeos d’incidents que es produïen a la capital de l’Alt Empordà.

La denúncia coincidia amb una protesta que havia convocat aquella mateixa tarda davant de l'Ajuntament per demanar més seguretat a la ciutat. Poc després del comunicat municipal on s'anunciava la denúncia, el compte va desconvocar-la i va deixar de funcionar.

Un dels vídeos que penjava 'Figueres Oscura'

