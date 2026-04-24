El jutjat admet a tràmit la denúncia per extorsió interposada per l'alcalde de Figueres contra un compte d'Instagram
Ordena investigar el perfil 'Figueras Oscura' després que el consistori portés el cas a fiscalia.
La plaça 1 de la secció civil i d'instrucció de Figueres ha admès a tràmit la denúncia per extorsió contra el compte d'Instagram 'Figueres Oscura' i ha ordenat investigar-lo. L'Ajuntament de Figueres va portar a fiscalia el perfil per "xantatge i extorsió" el setembre del 2024. Aleshores, l'alcalde, Jordi Masquef, en un comunicat va detallar que la persona que hi havia al darrere del compte els havia demanat 20.000 euros per deixar de publicar vídeos d’incidents que es produïen a la capital de l’Alt Empordà.
La denúncia coincidia amb una protesta que havia convocat aquella mateixa tarda davant de l'Ajuntament per demanar més seguretat a la ciutat. Poc després del comunicat municipal on s'anunciava la denúncia, el compte va desconvocar-la i va deixar de funcionar.
- Aliança Catalana anuncia candidats a dos municipis gironins
- Tres ferits greus en un xoc frontal entre una furgoneta i un autobús a Jafre
- Girona viu aquesta diada el quart canvi d'ubicació de Sant Jordi en cinc anys
- Les tècniques d'educació infantil alcen la veu: 'Ens envien mestres de suport que no saben ni canviar un bolquer
- El SEPE et pot retirar el subsidi per a majors de 52 anys per tenir diners estalviats
- Aquestes són les ciutats gironines amb més creixement d'habitants a l'estranger
- Roses, llibres i centenars de persones omplen la nova ubicació de Sant Jordi a Girona
- Necrològiques del 23 d'abril de 2026