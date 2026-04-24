El Triumvirat Mediterrani arriba a la 30a edició amb una exposició retrospectiva i un simposi internacional a l'Escala
La programació, del 8 al 10 de maig, inclou recreacions històriques, mercats grecoromans, tallers i una mostra amb imatges aportades per la ciutadania
L’Escala acollirà del 8 al 10 de maig la 30a edició del Triumvirat Mediterrani, una cita dedicada a la recreació i divulgació del món grecoromà vinculada al jaciment d’Empúries. Enguany, la commemoració coincidirà amb el primer Simposi Internacional de la Ruta dels Foceus, que reunirà representants institucionals, investigadors i especialistes de diversos territoris mediterranis relacionats històricament amb Focea.
Una de les principals novetats serà l’exposició retrospectiva sobre els 30 anys del Triumvirat Mediterrani, que es podrà visitar a l’Alfolí de la Sal del 8 al 31 de maig. La mostra repassarà l’evolució del projecte des dels seus inicis, l’any 1996, fins a l’actualitat, a través de fotografies, cartells i objectes vinculats a la fira.
Per preparar l’exposició, es va fer una crida popular per recollir imatges de les diferents edicions. Segons informa l'ajuntament de l'Escala, la resposta va superar el miler de fotografies.
La programació també inclourà l’Àgora del Triumvirat, una taula rodona sobre la trajectòria de la fira i les seves perspectives de futur. L’activitat es farà a la zona de la Punta amb la col·laboració de La Gastronòmica.
La Ruta Foceus
En paral·lel, l’Alfolí de la Sal serà l’escenari del primer Simposi Internacional de la Ruta dels Foceus. La trobada comptarà amb ponents de Foça, Marsella, l’Escala-Empúries, Ascea -l’antiga Elea-Velia-, Roses i Saronikos, vinculada a Palaia Phokaia.
Les ponències abordaran la connexió històrica i cultural entre aquestes ciutats i la pervivència del llegat foceu a la Mediterrània, des de l’antiguitat fins a l’actualitat. Durant el simposi també es plantejaran propostes de futur per a l’Associació Internacional de la Ruta dels Foceus, constituïda recentment.
El programa del Triumvirat Mediterrani es completarà amb activitats obertes al públic, com recreacions històriques, mercats grecoromans, tallers, campaments romans i espectacles. Les activitats es faran a l’Escala i a l’entorn del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries.
L’esdeveniment està organitzat per les àrees de Cultura i Turisme de l’Ajuntament de l’Escala i pel Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries, amb la col·laboració de diverses entitats i institucions, entre les quals hi ha la UBET i la Colla Emporion.
