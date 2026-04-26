Llançà replanteja el projecte de la Casa Marly per millorar l’entrada al poble
Els treballs ja han començat i tindran una durada d’un parell de mesos i, segons l’alcaldessa llançanenca, Núria Escarpanter (Junts), serviran per «donar una major visibilitat al nucli de la vila»
Marc Testart
Les obres de la Casa Marly de Llançà han començat i l’alcaldessa llançanenca, Núria Escarpanter (Junts), ha explicat que duran a terme la reculada de la Casa Marly i la integració de la Plaça de la Colla del Ranxo amb la mateixa. Aquesta obra durarà uns dos mesos, i hi destinaran prop de 120.000 euros, uns 55.000 que arribaran de la Diputació de Girona. «Tot seguit, abordarem les obres per tal d’ampliar aquesta via», garanteix la pròpia alcaldessa.
El Departament d’Economia i Finances del Govern de la Generalitat i l’Ajuntament de Llançà van arribar a un acord, al mes de novembre del 2024, per tal de modificar l’actual ús de la Casa Marly, propietat de l’administració catalana. Segons s’especificava en el text del conveni, la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat cediria l’ús, a través d’una concessió demanial, de l’antiga residència d’estiueig al consistori de manera gratuïta per un període de 50 anys. A canvi, l’Ajuntament es comprometia a fer les inversions necessàries per tal de mantenir en bon estat de conservació l’immoble noucentista, i continuar destinant-lo a usos i finalitats d’interès social.
L’any 2019, la Generalitat va atorgar a favor de l’Ajuntament de Llançà una concessió demanial administrativa per a l’ús d’aquesta finca, situada al carrer Rafael Estela del mateix municipi, per un termini de 30 anys i un cànon fix anual de 72.498 euros. «Des d’aleshores i fins avui, el consistori ha realitzat tot tipus d’activitats culturals i assistencials, així com algunes obres de millora de l’espai per adaptar-lo a les diferents necessitats. No obstant això, i davant la previsió d’actuacions que s’han de fer en l’immoble per continuar amb la seva activitat en el futur, l’Ajuntament va sol·licitar aquesta modificació en la concessió», apuntava el consistori. Una petició que el departament d’Economia va acceptar, ja que s’emmarcava en el principi de col·laboració administrativa entre el Govern i els ens locals per tal de recuperar el patrimoni històric i posar-lo al servei de la ciutadania.
«Una actuació d’aquestes característiques donarà més visibilitat al nucli de la vila», afirma Núria Escarpanter. Dins d’aquest projecte de millora de l’accés al nucli de la Vila, també estan treballant amb la Generalitat en un projecte d’una nova rotonda que esperen poder presentar a la ciutadania properament i que contribuirà a millorar la circulació d’entre el port i la vila i aportar una major fluïdesa en èpoques estiuenques.
El Racó dels Pescadors, un nou espai de memòria, amb escultura de Mar Falcó
El passat diumenge 19 d’abril van inaugurar a Llançà el nou Racó dels Pescadors, un espai renovat que incorpora nou mobiliari urbà, el banc del Si no fos i una escultura acompanyada d’un poema , concebuts com un conjunt que dignifica i posa en valor aquest indret tan emblemàtic del municipi. Aquest projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració i les sinèrgies entre l’Ajuntament de Llançà, la Confraria de Pescadors i l’Associació Gent del Mar, una entitat de recent creació que ja evidencia el seu compromís amb el territori i amb la cultura marinera.
