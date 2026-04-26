TOTES LES IMATGES | Figueres homenatja la generació de 1936 amb la medalla de les Fires
Quaranta-cinc persones han rebut el reconeixement municipal en un emotiu acte al Teatre el Jardí
Santi Coll
L'acte més entranyable i emotiu de les Fires. Aquesta és la realitat de cada any envolta l'homenatge de l'Ajuntament de Figueres a tots els ciutadans que enguany celebren el seu norantè aniversari. La celebració sempre coincideix amb les Fires de la Santa Creu. Enguany, el consistori havia convidat cent trenta nou persones, quaranta-cinc de les quals han pogut assistir presencialment a la cerimònia. Les altres rebran la condecoració en el seu lloc de residència.
L'acte ha estat conduït pel periodista Carles Pujol, el qual ha recordat algunes dades destacades d'aquell llunyà 1936, l'any d'inici de la Guerra Civil Espanyola, assessorat pel regidor de la Memòria Històrica i també periodista Josep Maria Bernils.
Curiositat de 1936
Per les festes de la Santa Creu –en aquella època, anomenades Festes de Maig-, es va organitzar l’octava fira comercial, es va celebrar la Festa de la Flor, amb una cercavila de carrosses a la Rambla i va haver-hi una audició de sardanes al Parc Bosc a benefici del monument de Pep Ventura. Mentrestant l’Ajuntament va adoptar un darrer acord important: cobrir un nou tram de la riera amb el qual es va formar una nova plaça, la que coneixem avui, com la plaça President Tarradellas.
I una darrera curiositat, l’estiu de 1936 el jornal d’un obrer era entre 8 i 12 pessetes; 1 quilo de pa valia 75 cèntims; 1 quilo de patates, 35 cèntims; 1 quilo de sucre, 1 pesseta amb 50 cèntims; 1 quilo de bacallà remullat, 2 pessetes; 1 litre de llet, 80 cèntims i 1 litre d’oli, 2 pessetes amb 25 cèntims. Un diari costava 10 cèntims i el segell d’una carta, 25 cèntims.
L'alcalde Jordi Masquef ha recordat que enguany els compleix el 150è aniversari de la proclamació de Figueres com a ciutat, una efemèride "que ens convida a reconèixer les persones que ho han fet possible". Durant el lliurament de les medalles l'han acompanyat els regidors Carme Martínez, Josep Maria Bernils, Manel Rodríguez, Ramon Pastoret, Anna Morillas, Xavier Amiel i Àngela Domènech. La festa ha acabat amb una degustació de brunyols en els jardins del Teatre dedicats a Josep Puig Pujades.
