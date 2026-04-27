Mor un home de 33 anys electrocutat mentre descarregava un camió grua a Roses
L’accident laboral s’ha produït quan el braç de la grua ha tocat un pal de llum al carrer Cala Montjoi
Un home de 33 anys ha mort aquest dilluns al migdia a Roses després de rebre una descàrrega elèctrica mentre treballava amb un camió grua descarregant prestatgeries. L’accident laboral s’ha produït al carrer Cala Montjoi, quan el braç de la grua ha tocat un pal de llum.
Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís cap a tres quarts d’una del migdia. Els serveis d’emergències han intentat auxiliar la víctima, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Fins al punt de l’accident també s’hi han desplaçat efectius dels Bombers de la Generalitat i del Sistema d’Emergències Mèdiques.
La policia catalana ha posat els fets en coneixement del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres i del Departament d’Empresa i Treball, tal com és habitual en els accidents laborals amb víctimes mortals.
- Juanma Lorente, advocat laboralista: «Si compleixes aquests requisits, la Seguretat Social et deu molts diners»
- Sospiten del responsable d'una canera amb gossos en mal estat a Cassà i descobreixen un cultiu de marihuana a sota terra
- La séquia Monar deixarà de regar les hortes de Santa Eugènia i Salt
- Desallotgen per emergència el bloc ocupat de la ronda Ferran Puig de Girona
- La parròquia que cada dia s’omple a la missa de les nou del matí
- Míchel, un minut, si us plau!
- Paz Padilla trenca el silenci i deixa mut ‘El Hormiguero’: “Vaig patir un abús i mai no ho vaig explicar per vergonya”
- Jornada accidentada amb diversos ferits a les comarques gironines