Un pres de 28 anys se suïcida en la seva cel·la de Puig de les Basses a Figueres
La mort s'ha produït aquest dilluns a la cel·la de l'intern, que no tenia activat cap protocol de prevenció de suïcidis en el moment dels fets
Un intern de 28 anys del centre penitenciari Puig dels Basses, a Figueres, s'ha suïcidat aquest dilluns en la seva cel·la, informa el Departament de Justícia de la Generalitat en un comunicat.
Complia una condemna de 3 anys per un delicte d'atemptat a l'autoritat, amb previsió de complir-la definitivament al gener de 2028, i estava en el Departament Especial de Règim Tancat (DERT) del centre.
No tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis en el moment dels fets, ja que no s'havien detectat indicadors que justifiquessin la seva activació, afegeix Justícia.
