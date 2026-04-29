Unió de Pagesos denuncia sancions a la pagesia de Vilanant per una senyalització que no contempla els vehicles agraris
El sindicat reclama a l'Ajuntament que corregeixi la senyalització per incloure l'excepció de la maquinària agrícola a la prohibició de pas per a vehicles de més de 3,5 tones.
Unió de Pagesos reclama a l’Ajuntament de Vilanant que modifiqui els cartells de prohibició del pas de vehicles que superin les 3,5 tones per la carretera municipal que va a Taravaus, ja que no especifiquen l’excepció per a la maquinària agrícola, prevista en l’ordenança de camins.
Aquesta situació, que ara afecta directament tota la maquinària automotriu agrària i els vehicles que donen servei a les explotacions, com ara camions de farratge, transport de bestiar o forestal, ha comportat sancions per a alguns pagesos i usuaris d’aquesta maquinària.
El sindicat ja havia advertit l’Ajuntament de la necessitat de fer aquest canvi en la informació dels cartells perquè hi poguessin circular els vehicles agraris, però la modificació encara no s’ha fet.
Unió de Pagesos insisteix a l’Ajuntament de Vilanant que especifiqui clarament en els cartells de prohibició de vehicles que superin les 3,5 tones que els vehicles agraris i els que donen servei a l’agricultura i la ramaderia tenen el pas permès segons la normativa.
El sindicat fa aquestes reclamacions en el marc de la campanya ‘No ens barreu el pas’, que va engegar el 2013 per denunciar que les administracions no tenen en compte el trànsit de vehicles especials com la maquinària agrícola en diverses carreteres noves o en les que estan en obres.
