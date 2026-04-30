L'Armentera acollirà el primer concert solidari de l’Alt Empordà a favor de l'ELA
Els fons recaptats serviran per contribuir en la investigació de la malaltia que s’està duent a terme a l'hospital Vall d'Hebron
L’Armentera acollirà el dissabte 9 de maig a les 7 de la tarda el primer concert solidari de l’Alt Empordà a favor de la investigació de l’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) que està duent a terme la Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus.
L’acte que compta amb el suport de l’Ajuntament de l’Armentera i tindrà lloc a la Sala Nova.
La iniciativa està impulsada per un veí de l’Armentera, diagnosticat d’ELA. L’objectiu de la jornada és conscienciar sobre la malaltia i la importància d’avançar en la seva investigació, i alhora, contribuir a donar suport als afectats i les seves famílies.
Al llarg de la nit, el públic podrà gaudir d’un ambient festiu i compromès amb les actuacions de Chloe Nicole, Ariadna Millet, Cesc Sansalvador, Anònim + sardana Elvira The Showwoman i la Panxuts Beer Band, que posaran banda sonora a aquesta vetllada solidària.
Les entrades tenen un cost de 10 euros, i durant tota la nit hi haurà servei de bar amb menjar, begudes i un sorteig amb diversos premis.
La recaptació obtinguda contribuirà a l'impuls de la recerca mèdica d´aquesta malaltia.
