Renuncia el director de la presó de Figueres després del suïcidi de tres interns aquest any
L'últim suïcidi a la presó de Puig de les Basses va ser el d'un un home de 28 anys
El director de la presó de Puig de les Basses ha renunciat al seu càrrec, i el Departament de Justícia ha anunciat que en els propers dies nomenarà la persona que s'encarregarà de substituir-lo. Fonts de la conselleria han dit que el responsable d'aquest centre penitenciari va posar el seu càrrec a disposició de la Secretaria de Mesures Penals i Reinserció fa uns dies, i que ara s'ha fet efectiva la seva renúncia. Aquesta notícia arriba després que, des de principis d'any, cinc interns s'hagin suïcidat a centres penitenciaris catalans. L'últim d'aquests episodis va passar el 27 d'abril passat al centre de Figueres.
En un comunicat, el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica i la Secretaria de Mesures Penals i Reinserció han agraït al director els anys de dedicació al capdavant d’aquesta presó.
El darrer reclús que va treure’s la vida a Puig de les Basses ho va fer el 27 d’abril passat. Es tracta d’un home de 28 anys que complia tres anys de condemna per atemptat contra l'autoritat. L'home, que hauria acabat de complir la condemna el gener del 2028, estava ubicat al Departament Especial de Règim Tancat del centre, segons ha assegurat el Govern.
L'intern no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis en el moment dels fets, ja que no s'havien detectat indicadors que en justifiquessin l'activació, ha indicat la mateixa font.
