Figueres viu les Festes de Santa Creu entre gegants
La Trobada Gegantera va ser un dels actes destacats d’un dissabte marcat per les activitats al carrer
La cultura popular ha tornat a omplir dissabte els carrers de Figueres en el marc de les Fires i Festes de la Santa Creu, que aquest diumenge arriben a l’última jornada després de deu dies d’activitats. La programació, que va començar el 24 d’abril i s’allarga fins aquest 3 de maig, ha reunit prop de 150 propostes repartides per diferents espais de la ciutat.
Una de les cites destacades de dissabte ha estat la Trobada Gegantera, impulsada pels Amics dels Gegants de Figueres, que ha reunit colles d’arreu del territori i ha portat l’ambient festiu al centre. La trobada ha comptat amb la participació de colles convidades de Llers, l’Escala, Peralada, Castelló d’Empúries, Roses, Navata, Mollet de Peralada, Cubelles i Banyoles, a més dels gegants figuerencs.
Els participants s’han concentrat a la Rambla, punt de sortida d’una cercavila que ha recorregut diversos carrers del centre i que ha atret veïns, famílies i visitants. Al ritme de la música, els gegants han avançat pels carrers en un ambient festiu i familiar, convertint el recorregut en un dels moments més vistosos del cap de setmana. La cercavila ha acabat a la Pujada del Castell, on les colles han posat el punt final a una activitat consolidada dins el programa de la Santa Creu.
La jornada també ha comptat amb altres propostes al carrer, com la Tramuntakada Festival Figueres, una trobada de batucades i cercaviles que ha reforçat l’ambient festiu a la ciutat. La música també ha tingut un paper destacat en la recta final de les Fires, amb els últims concerts de nit de l’espai El Rampell, al Parc de les Aigües, on han actuat Ginestà i 7 de Copes.
Les activitats al carrer han tingut un pes destacat en aquesta edició, amb actes com el Concurs de les Creus de Maig, les ballades de sardanes, les activitats familiars i les propostes vinculades a les entitats de la ciutat. També hi han tingut protagonisme les fires tradicionals, el parc d’atraccions del Recinte Firal, les exposicions i la música en directe, amb concerts i actuacions en diferents espais de Figueres.
Últims actes
Aquest diumenge, la ciutat viurà els últims actes de les Fires i Festes de la Santa Creu. Entre les propostes previstes hi ha la Missa solemne de la Santa Creu, les rutes gratuïtes en trenet per visitar les Creus de Maig i la Fira del Llibre Vell a la plaça Catalunya. La cloenda arribarà a les deu de la nit amb el Castell de Focs a l’exterior del Castell de Sant Ferran, que posarà el punt final a la festivitat.
