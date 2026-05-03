Figueres acomiada les Festes de la Santa Creu després de deu dies de celebració
El municipi empordanès, que enguany celebra el 150è aniversari del títol de ciutat, ha acollit més d'un centenar d'activitats culturals i tradicionals per a tots els públics
Figueres tanca aquest diumenge les Fires i Festes de la Santa Creu després de programar més de 150 activitats en 10 dies seguits. La programació, que ha comptat amb propostes atractives per a tots els públics, ha mantingut l’essència dels actes tradicionals i ha comptat amb milers de visitants. El temps ha respectat tots els actes, a diferència dels darrers anys, on la pluja havia fet acte de presència.
La Santa Creu 2026 ha retornat, nou anys després, del Castell de Focs al Castell de Sant Ferran. Aquest diumenge, a més de l'espectacle pirotècnic, també hi ha hagut el Concurs de les Creus de Maig (que es podien visitar gratuïtament amb les rutes en trenet), la 46a Fira del Llibre Vell, el pilar caminant i la diada castellera, entre d'altres.
Precisament van ser ells, membres de la Colla Castellera de Figueres, els pregoners de la Santa Creu. L'entitat celebra enguany el seu 30è aniversari. De fet, la ciutat sencera està de celebració, i és que fa 150 que es va atorgar el títol de ciutat a Figueres.
Una de les zones més destacades i concorregudes d'aquestes festes és l'espai de concerts El Rampell, que ha acollit un grapat d'actuacions des de l'inici de les festes. Grups com Crim, Doctor Prats, Ginestà o els empordanesos Banda Neon han fet ballar figuerencs i figuerenques amb els seus temes.
Més enllà de la música, el programa de la Santa Creu ha recollit una gran varietat d'activitats: des de torneigs de diversos esports (futbol, bàsquet, waterpolo, pàdel, escacs, vòlei, billar, atletisme, hòquei, tennis...) fins a una sortida ornitològica o un taller de dibuix i pintura. A més a més, la ciutat ha acollit diverses exposicions, es destaca la inauguració d' “Objectiu Meli”, situada al Museu de l’Empordà, en homenatge al fotògraf figuerenc Melitó Casals “Meli”, autor d’un arxiu de més de 100.000 imatges que retraten la segona meitat del segle XX.
En les seves últimes hores, Figueres ja està a punt per per acomiadar les Fires amb el tradicional "VISCA FIGUERES" envoltats de focs artificials. Es podran veure a l'exterior del Castell de Sant Ferran a partir de les 22h.
