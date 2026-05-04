Bàscara engega el procés per embargar els terrenys del polígon d'Orriols per un deute d'1,8 milions
L'Ajuntament ha iniciat els tràmits amb Xaloc i espera així sortir de la difícil situació financera que arrossega
L'Ajuntament de Bàscara ha engegat el procés per embargar els terrenys del polígon d'Orriols pel deute d'1,8 milions d'euros que acumulen. L'alcalde, Narcís Saurina, explica que la situació és fruit d'un conveni que es va signar l'any 2008 i que va ser objecte d'un llarg litigi judicial. El document, que van signar el promotor i l'aleshores alcalde Lluís Lloret, establia un seguit de compensacions per al desenvolupament del polígon. El consistori espera que un cop surtin a subhasta i es venguin -els consta que hi ha inversors interessats-, es pugui eixugar el deute que arrossega l'ajuntament, que suma 1,4 milions d'euros i que els manté sotmesos a un pla d'ajust fins al 2043.
Bàscara ha iniciat els tràmits per demanar l'embargament dels terrenys del polígon d'Orriols pel deute pendent que té la propietat i que s'enfila fins als 1,8 milions. L'alcalde explica que el procés deriva d'un llarg periple que va començar l'any 2008 amb l'exalcalde, Lluís Lloret, al capdavant del consistori. Lloret va signar un conveni amb un empresari que fixava un seguit de compensacions. Saurina diu que quedava un milió d'euros per pagar, però que amb els interessos de demora la xifra gairebé s'ha doblat arribant fins als 1,8 milions d'euros.
El polígon d'Orriols va ser objecte d'un llarg litigi judicial, que inicialment va comptar amb una sentència condemnatòria per part de l'Audiència de Girona i una del Suprem que anul·lava la primera. La sentència va arribar quan Lloret ja havia mort. L'Audiència l'havia condemnat a 3 anys i 9 mesos de presó per l'estafa, una multa de 2.484 euros i l'obligava a indemnitzar l'empresari amb més de 6,2 milions d'euros (MEUR). La sentència establia, a més, que si Lloret no podia pagar, l'Ajuntament de Bàscara n'era el responsable civil subsidiari.
L'audiència considerava que Lloret havia estafat l'empresari fent-li creure que podria edificar en aquests terrenys quan, en realitat, era impossible perquè la tramitació de les diferents parcel·les estava paralitzada.
Tot plegat, girava entorn d'un certificat urbanístic. Un document que recollia que el futur polígon ja tenia el pla parcial aprovat, però que com que s'estava redactant el nou Pla General de Bàscara, havia de passar un any abans l'Ajuntament no pogués atorgar les llicències per urbanitzar les diferents parcel·les. L'empresari, un cop va rebre el certificat, i confiant que al cap d'un any podria tirar endavant l'operació, va començar a comprar parcel·les. D'entrada, va pagar més de 2,2 MEUR. Però des d'aleshores i fins al 2012, aquesta quantitat va incrementar-se fins a arribar als gairebé 6 MEUR. I tot plegat, sense que el polígon arribés a desenvolupar-se.
Amb l'anul·lació de la primera sentència, l'Ajuntament va reprendre les negociacions amb la propietat per veure si s'aconseguia desenvolupar el polígon i així "poder cobrar" el deute que encara quedava pendent. Fa un any, el propietari va morir i els terrenys van passar a mans dels seus hereus. "A partir d'aquí, nosaltres decidim que ha arribat el moment d'executar la sentència judicial i iniciar el procés d'embargament dels terrenys", explica Saurina. "Fins ara només contemplaven la possibilitat d'arribar a un acord amb la propietat. Aquesta opció encara hi és, és clar, però hi hem afegit l'altra", afegeix l'alcalde.
"Si pel camí, ells ens poden pagar, troben un comprador, doncs evidentment, el procés quedaria suspès", remarca Saurina. La previsió és que els terrenys surtin a subhasta "no més enllà de l'estiu".
L'Ajuntament espera que això els permeti fer front al deute d'1,4 milions d'euros que arrosseguen i que els obliga a sotmetre's a un rigorós pla d'ajust fins al 2043. "L'any passat vam pagar 180.000 euros de deute, l'anterior 130.000 i el que ve ens situarem entre els 80.000 i els 85.000", explica Saurina. "Això per un municipi com el nostre que té un pressupost d'1,4 milions d'euros, imagineu el que aquestes quantitats representen", afegeix.
Sense inversions ni prou regidors
La situació provoca que no es puguin fer inversions. "Estem fent una política de contenció i intentant que no s'acabi d'enfonsar tot", assegura. "Qualsevol municipi que hagi de dedicar un 10% o més de pressupost a deute té un problema greu", insisteix. "No podem estar fins al 2043 en aquestes condicions", afirma.
Aquesta situació també provoca que no trobin regidors que es vulguin fer càrrec de les diferents àrees. "Tenim 9 regidories i ara tenim sis regidors, no trobem ningú que vulgui ocupar les altres res. A banda que la gent no es vol implicar en política, si ve una persona i li dius que no tens ni un euro per destinar a res... encara menys", detalla Saurina.
Amb tot, Saurina espera que la situació es resolgui, un inversor compri els terrenys i els desenvolupi. "Si el polígon s'engegués, encara que fos la meitat, Bàscara faria un tomb important i ens podríem plantejar altres horitzons", concloue Saurina.
- Bisbe de Girona: «Estàvem acostumats a tenir catòlics per inèrcia i ara ho són per convenciment»
- Treballador acomiadat a Cassà de la Selva denuncia places irregulars i favoritismes municipals
- Us fraudulent de targetes per a persones amb mobilitat reduïda a Girona: un problema recurrent
- Accident a l'AP-7: un ferit atrapat en un xoc entre un cotxe i un autocar a Maçanet de la Selva
- La cafeteria de Sant Hilari que també era bolera, cinema, teatre i discoteca
- Els assessors fiscals aconsellen sobre la campanya de la renda: 'Habitatge i eficiència energètica són les deduccions més potents
- Manolo García i Quimi Portet: «El Último de la Fila és tornar a casa; estàvem bojos per la música i això ens continua unint»
- Ni 200 euros ni 800: la nova quantitat que Hisenda vigila en retirar diners del caixer