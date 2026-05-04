Una desena de comerços de Figueres s'uneixen al projecte per formar el personal per atendre en català
Es tracta d'una iniciativa del Consorci per a la Normalització Lingüística
Una desena d'establiments de Figueres s'ha adherit al projecte 'Comerços aprenents' per formar el seu personal per atendre en català. Es tracta d'una iniciativa del Consorci per a la Normalització Lingüística -amb el qual l'Ajuntament té un conveni-, que va començar el mes d'octubre. Es tracta de comerços ubicats al centre de la ciutat, principalment al carrer Nou, l'entorn de la Rambla i la zona del barri de l'Estació. Segons el consistori, l'acollida de les sessions informatives ha estat bona i la majoria dels usuaris han manifestat la seva intenció d'inscriure's als cursos generals per ampliar coneixements.
Aquest és un dels projectes de l'Ajuntament de Figueres amb l'objectiu de garantir el drets lingüístics i fomentar i conscienciar de l’ús del català a la ciutat. Des de l’octubre ,aprovat per ple, hi ha una regidoria de Llengua Catalana, que lidera el segon tinent d'alcalde Josep Maria Bernils. La regidoria treballa de forma coordinada amb el Consorci de Normalització Lingüística i amb altres entitats.
