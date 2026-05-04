Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
vaga escombraries Gironalloguers GironaZanpanzar Gironaratafia Santa Coloma de FarnersGirona FCSpar Gironanitazens
instagramlinkedin

La drag gironina Barda Petarda visibilitza l'epilèpsia en el reality 'Regias del Drag'

L'artista utilitza la seva actuació per visibilitzar les malalties neurològiques cròniques i els traumes que generen

Un frame de l'espectacle de Barda Petarda a 'Regias del Drag España'.

Un frame de l'espectacle de Barda Petarda a 'Regias del Drag España'. / Cedida a l'Empordà

Núria Noguera

Llançà

La drag Barda Petarda (Gerard Fulcarà Nadal. Llançà, 1994), resident a Vilanova i la Geltrú, ha mostrat la realitat de la seva malaltia neurològica crònica, l’epilèpsia, en el marc de la gala "Mi Mayor Miedo" del reality show de talents Regias del Drag España, amb un espectacle psicodèlic que li ha donat la victòria d’aquesta tercera gala. En els dos espectacles previs, l'artista havia quedat en segona posició. En el tercer episodi competitiu, el programa ha volgut que les concursants mostressin les seves pors i preocupacions més íntimes. "Hauran d’obrir-se en canal, enfrontar-se a les seves inseguretats i convertir els seus temors més profunds en un espectacle ple de veritat, emoció i força", explicava Nina Vagina, presentadora del reality show.

Barda Petarda ha escenificat la realitat de patir epilèpsia amb un xou de música i ball en què els ballarins, com a representació física de la seva malaltia, la torturaven en directe. La lletra que l'artista ha creat per fer la representació també parla de com la societat veu aquest tipus de trastorns i de com les persones que no en pateixen banalitzen la gravetat d'aquests problemes. "Amb aquest espectacle volia parlar de com el diagnòstic ha afectat la meva vida des que tinc 14 anys. De com continuo traumatitzat per les crisis que vaig patir estant sol. De com ha afectat i afecta la meva vida social i laboral i de com necessito tenir-ho tot sota control per evitar una altra crisi", explica la drag.

L'artista drag de Llançà Barda Petarda.

L'artista drag de Llançà Barda Petarda. / Empordà

Tots aquests elements han fet que la representació tingués molta força i que els espectadors sentissin l'angoixa i la por que provoca l'epilèpsia. "Tenia molta confiança en la força del meu espectacle. És necessari parlar sobre les malalties cròniques neurològiques, i m’esperançava saber que hi hauria persones que ho han patit que es poguessin sentir identificades", destaca Barda Petarda, i afegeix: "He volgut posar paraules als meus traumes, expressar les meves preocupacions i mostrar com les persones vivim amb malalties invisibles que ens impedeixen fer coses tan normals com quedar-nos tota la nit desperts, estudiant o treballant".

Trajectòria a Regias del Drag España

Pel que fa a la seva trajectòria a Regias del Drag España, es pot definir com a impecable. Barda Petarda és una de les concursants més estables del programa i, en els tres episodis, el jurat sempre ha valorat molt positivament les seves actuacions. A més, en diversos moments del programa, tant el jurat com les altres concursants han destacat la humanitat, la simpatia i el companyerisme de la drag. A l’espera d’un episodi competitiu més abans de la final, Barda Petarda encapçala el podi segons les posicions i, si tot surt bé, no seria d’estranyar una possible victòria.

Notícies relacionades

El concurs

Regias del Drag España és un programa independent de telerealitat de talents, produït per l’associació cultural CuidadoQueTeVeo i patrocinat i amb el suport de la Diputació de Càceres. Cada episodi presenta nous reptes que posen a prova el talent de les artistes i que "busca coronar la següent hereva de l’imperi d’il·lusions", afirma Nina Vagina.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Bisbe de Girona: «Estàvem acostumats a tenir catòlics per inèrcia i ara ho són per convenciment»
  2. Treballador acomiadat a Cassà de la Selva denuncia places irregulars i favoritismes municipals
  3. Accident a l'AP-7: un ferit greu atrapat en un xoc entre un cotxe i un autocar a Maçanet de la Selva
  4. Aliança Catalana obre el mercat de fitxatges independents i en capta dos de Junts i un del PSC per a les municipals
  5. La cafeteria de Sant Hilari que també era bolera, cinema, teatre i discoteca
  6. L’abandonament de vaixells creix en els ports esportius gironins i catalans
  7. Max Navarro: 'treballo molt i soc conscient que no tothom té les mateixes oportunitats que jo
  8. Manolo García i Quimi Portet: «El Último de la Fila és tornar a casa; estàvem bojos per la música i això ens continua unint»

Vaga dels treballadors de Girona+Neta: les conseqüències ja es noten al centre de Girona

Vaga dels treballadors de Girona+Neta: les conseqüències ja es noten al centre de Girona

La UdG alerta dels riscos de la intel·ligència artificial en els processos electorals

La UdG alerta dels riscos de la intel·ligència artificial en els processos electorals

Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961

Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961

Les imatges dels efectes de la vaga d'escombriaires a la ciutat de Girona

Les imatges dels efectes de la vaga d'escombriaires a la ciutat de Girona

Girona celebra els 25 anys del Centre Cívic Pla de Palau i la Biblioteca Ernest Lluch amb una programació especial

Girona celebra els 25 anys del Centre Cívic Pla de Palau i la Biblioteca Ernest Lluch amb una programació especial

Girona presenta els resultats del fons d'innovació que ja ha finançat set empreses

Girona presenta els resultats del fons d'innovació que ja ha finançat set empreses

PrimaveraVan a l'Estartit: el festival de furgonetes més gran d'Espanya torna amb concerts, activitats i mercats

PrimaveraVan a l'Estartit: el festival de furgonetes més gran d'Espanya torna amb concerts, activitats i mercats

CaixaBank omplirà La Carbonera de color i compromís social per Temps de Flors

CaixaBank omplirà La Carbonera de color i compromís social per Temps de Flors
Tracking Pixel Contents