Reactiven 'Figueres Oscura' pocs dies després que el jutjat admetés la denúncia de Jordi Masquef
El perfil d'Instagram estava inactiu des del 6 de setembre de 2024, quan es va denunciar que els seus responsables haurien intentat extorsionar l'Ajuntament de Figueres reclamant 20.000 euros a canvi de tancar el compte
Josep López Navarro
Un any, set mesos i 28 dies. Aquest és el temps que el polèmic compte d'Instagram 'Figueres Oscura' ha estat inactiu des que els seus responsables en van aturar l'activitat, poc després que l'Ajuntament fes públic un presumpte "intent d'extorsió" per part dels gestors del perfil. Aquest dilluns 4 de maig, però, el compte ha tornat a l'acció pels volts de les 12 hores, amb la publicació d'una història en què es por llegir: "Bona tarda". La reactivació s'ha produït 11 dies després que el jutjat admetés a tràmit la denúncia interposada per l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef.
Primeres publicacions
Poc després, també s'han publicat dues publicacions més. En la primera es poden veure dos homes baixant per una façana, aparentment escapant-se, amb una maleta. La publicació va acompanyada del text "I Love Figueres. Para mas mudanzas expréss llamarme!" i de la descripció "Mudanzas ahmed al habla".
El segon post és un recull d'imatges en què es pot veure un home dormint al carrer amb els genitals a l'aire, així com altres imatges de caràcter escatològic. La publicació va acompanyada dels textos "Cosas de Figueres" i "Figueres, visítanos y vive una experiencia única!".
Denunciat el setembre de 2024
L'Ajuntament de Figueres va portar a la Fiscalia 'Figueres Oscura' per presumptes delictes de "xantatge i extorsió" el 5 de setembre del 2024. Aleshores, Masquef va detallar en un comunicat que la persona que hi havia al darrere del compte els havia demanat 20.000 euros per deixar de publicar vídeos d'incidents que es produïen a la capital de l'Alt Empordà.
En el comunicat, Masquef remarcava que el consistori "no admet xantatges" i considerava que aquesta situació és "d'especial gravetat". "És intolerable jugar amb perjudicar la imatge de la ciutat per pressionar a l’Ajuntament a canvi de diners", sentenciava l'alcalde, que alhora deia que "si algú més també ha patit algun comportament com el que denuncio en aquest comunicat, que posi els fets en coneixement de la policia".
Cal recordar que l'Ajuntament de Figueres va denunciar els fets el mateix dia que els responsables del compte d'Instagram havia organitzat una manifestació davant del consistori per reclamar més seguretat a la ciutat. La concentració va ser desconvocada poc després de fer-se públic el presumpte intent d'extorsió. Finalment, el compte va ser desactivat el 6 de setembre de 2024 i ha continuat inactiu fins ara.
Comptes continuistes
També convé recordar que, poc després del tancament de 'Figueras Oscura', que actualment té 29,5 mil seguidors, van aparèixer comptes continuistes com 'Patrulla Figueres' o 'Figueres oscura.v-1', tot i que cap dels dos va aconseguir tenir una incidència destacada.
