Tres detinguts per vendre drogues en un pis del carrer Major de Figueres

Els Mossos van trobar 210 grams de marihuana, 19 grams de cocaïna, 13 d'haixix i 0,7 d'heroïna

Restes de droga que els Mossos d'Esquadra han trobat en un pis del carrer Major de Figueres. / Mossos d'Esquadra

ACN

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 41 i 51 anys i una dona de 45 per vendre drogues en un pis del carrer Major de Figueres. A principis d'abril van tenir les primeres sospites que hi havia un punt de venda de droga en aquest domicili perquè hi havia persones que entraven i sortien de forma reiterada. Finalment, el dimarts de la setmana passada, 28 d'abril, es va fer un dispositiu per desmantellar el punt de compravenda de substàncies. Una vegada dins del pis es van detenir les tres persones per un delicte contra la salut pública. A l'habitatge hi havia 210 grams de cabdells de marihuana, 19 grams de cocaïna, 13 d'haixix, 0,7 d'heroïna, 3 bàscules de precisió i 4 pipes per fumar crac.

