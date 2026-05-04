Tres detinguts per vendre drogues en un pis del carrer Major de Figueres
Els Mossos van trobar 210 grams de marihuana, 19 grams de cocaïna, 13 d'haixix i 0,7 d'heroïna
Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 41 i 51 anys i una dona de 45 per vendre drogues en un pis del carrer Major de Figueres. A principis d'abril van tenir les primeres sospites que hi havia un punt de venda de droga en aquest domicili perquè hi havia persones que entraven i sortien de forma reiterada. Finalment, el dimarts de la setmana passada, 28 d'abril, es va fer un dispositiu per desmantellar el punt de compravenda de substàncies. Una vegada dins del pis es van detenir les tres persones per un delicte contra la salut pública. A l'habitatge hi havia 210 grams de cabdells de marihuana, 19 grams de cocaïna, 13 d'haixix, 0,7 d'heroïna, 3 bàscules de precisió i 4 pipes per fumar crac.
- Bisbe de Girona: «Estàvem acostumats a tenir catòlics per inèrcia i ara ho són per convenciment»
- Treballador acomiadat a Cassà de la Selva denuncia places irregulars i favoritismes municipals
- Accident a l'AP-7: un ferit greu atrapat en un xoc entre un cotxe i un autocar a Maçanet de la Selva
- Aliança Catalana obre el mercat de fitxatges independents i en capta dos de Junts i un del PSC per a les municipals
- La cafeteria de Sant Hilari que també era bolera, cinema, teatre i discoteca
- L’abandonament de vaixells creix en els ports esportius gironins i catalans
- Max Navarro: 'treballo molt i soc conscient que no tothom té les mateixes oportunitats que jo
- Manolo García i Quimi Portet: «El Último de la Fila és tornar a casa; estàvem bojos per la música i això ens continua unint»