Apunyalen un home a Figueres en una possible venjança pel robatori d’un mòbil
Els Mossos mantenen oberta la investigació i, de moment, no s’han fet detencions
Els Mossos d’Esquadra investiguen un apunyalament a Figueres que va tenir lloc el dia 1 de maig, cap a les sis de la matinada, i que va deixar un home ferit greu.
Segons fonts policials, encara no està clar el mòbil de l’atac amb arma blanca. Altres fonts, però, apunten que podria tractar-se d’una possible venjança pel robatori d’un telèfon mòbil.
El succés va mobilitzar efectius dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana de Figueres. Segons aquestes fonts, diverses persones a qui haurien robat el mòbil es van encarar amb el presumpte lladre i el van atacar amb una arma blanca.
La víctima, que anava indocumentada, va ser evacuada a l’hospital pel SEM, on continua ingressada en estat greu, segons va avançar El Caso i ha confirmat Diari de Girona.
Els Mossos d’Esquadra continuen indagant per aclarir les circumstàncies dels fets i determinar si l’enfrontament estaria realment relacionat amb el robatori d’un telèfon mòbil. De moment, no s’han produït detencions.
