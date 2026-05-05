Figueres, Vilafant, la Generalitat i Adif es reuneixen per abordar el disseny de les infraestructures ferroviàries
Els ajuntaments i el Govern volen integrar la trama urbana als municipis un pla director urbanístic
Adif s'ha reunit amb els ajuntaments de Figueres i Vilafant i representants de la Generalitat per abordar el disseny de les infraestructures ferroviàries entorn dels dos municipis. La trobada es produeix després de l'adjudicació de la redacció dels projectes de plataforma, via i energia de la nova variant ferroviària i de la remodelació de l'estació de l'AVE, per un import de 3,7 milions d'euros. A la trobada, els consistoris, juntament amb la Generalitat, han traslladat a Adif la voluntat d'integrar l'estació a la trama urbana dels municipis, en el marc d'un pla director urbanístic que desenvoluparà el Govern.
Un cop adjudicada la redacció dels projectes, a la reunió s'han abordat els objectius establerts per al desenvolupament de l'estudi informatiu. Entre ells, destaca la unificació dels serveis ferroviaris en un mateix àmbit, traslladant l'actual estació convencional per fer-ne una d'intermodal en aquest punt, a l'espai reservat annex a l'actual estació d'alta velocitat.
Durant la trobada, Adif ha presentat la solució inclosa a l'oferta adjudicada i ha expressat la "necessitat" de desenvolupar-la dins de l'estudi d'alternatives previst. Aquest escenari serà previ a la redacció del projecte bàsic i constituirà el primer document per garantir la coordinació entre administracions.
El juliol de l'any passat es va signar un protocol entre el Ministeri de Transports, Adif, la Generalitat i els ajuntaments implicats. Per donar-hi continuïtat i en aquesta mateixa trobada, s'ha acordat programar una primera reunió de la comissió de seguiment que estableix el protocol. El protocol estima una inversió de més de 150 milions d'euros, tant per a la nova variant ferroviària de Figueres com per a la remodelació de l'estació.
Els projectes en redacció contemplen el muntatge de via d'ample ibèrica sobre 4,5 quilòmetres de plataforma ja construïda, així com la construcció de 9,3 quilòmetres d'una nova plataforma de via doble per acabar la connexió a la banda nord, que implicaran la constricció d'un túnel d'1,75 quilòmetres i un viaducte de 70 metres.
A la vegada, es projecta la reunificació dels serveis ferroviària de l'estació de l'AVE. Això inclou una nova andana i noves vies. A la trobada, els ajuntaments també van insistir en la necessitat d'estudiar la "funcionalitat" de l'aparcament, una petició que Adif s'ha compromès a estudiar com un dels elements a analitzar a l'estudi d'alternatives.
La construcció de la variant suposarà, segons Adif, una "millora" en la interconnexió de viatgers de l'alta velocitat amb la xarxa convencional, concentrant les dues infraestructures a l'oest de Figueres i al nord de Vilafant. La remodelació de l'actual estació d'alta velocitat, a més, es vol convertir en un "referent". L'edifici, a més, permetrà "millorar" les prestacions dels usuaris de Rodalies.
Supressió dels passos a nivell
El trasllat, recorden, també permetrà millorar la "seguretat" tant per al trànsit ferroviari com per als vianants gràcies a la supressió dels dos passos a nivell que hi ha al centre de Figueres.
Adif remarca que l'actuació podrà ser cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i s'emmarca en el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
