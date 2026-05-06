L’arribada d’un nou jutge a Figueres permetrà separar les seccions civil i penal
Justícia assegura que la nova unitat judicial permetria dividir l’actual secció mixta en dues àrees especialitzades i millorar el servei
El partit judicial de Figueres podria veure reforçada aquest 2026 la seva estructura amb la creació d’una nova unitat judicial -nova plaça de jutge- dins la secció de Civil i d’Instrucció del Tribunal d’Instància de Figueres. La mesura forma part de la proposta de distribució de noves places judicials vinculada al paquet de 500 unitats anunciat pel Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts per al conjunt de l’Estat.
En el cas de Catalunya, la previsió és crear 91 noves unitats judicials aquest any. Per al partit judicial de Figueres, la proposta inicial del Ministeri ja incloïa una nova unitat, una previsió que el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya van mantenir en les consideracions traslladades al març.
Amb aquest reforç, el Tribunal d’Instància de Figueres passaria de les 9 unitats actuals a 10. Una unitat judicial és, a la pràctica, l’equivalent al que tradicionalment s’ha conegut com un jutjat: una plaça judicial amb un jutge o jutgessa al capdavant i amb capacitat per assumir i tramitar procediments. Amb el nou model dels Tribunals d’Instància, aquestes unitats s’integren dins d’una estructura comuna per partit judicial i s’organitzen per seccions.
El canvi hauria de permetre avançar cap a una separació de jurisdiccions: d’una banda, una secció civil amb cinc jutges especialitzats en dret civil i, de l’altra, una secció penal amb cinc jutges especialitzats en l’àmbit penal. Actualment, els nou jutges de la secció combinen assumptes civils i penals.
La reorganització, segons Justícia, suposaria un salt qualitatiu en l’especialització i hauria de contribuir a millorar el funcionament del servei judicial en un partit amb una càrrega de treball important i una realitat territorial complexa.
Jústicia "més àgil i ràpida"
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha posat en valor aquest reforç durant una visita a Roses, municipi que forma part del partit judicial de Figueres. Espadaler ha defensat que la reforma judicial ja està en funcionament al territori i que el nou model ha de servir per fer la justícia “més àgil i més ràpida”.
El partit judicial de Figueres funciona des del 31 de desembre de 2025 amb el nou model de Tribunal d’Instància, previst a la Llei 1/2025 d’eficiència del servei públic de justícia. Aquest sistema substitueix l’organització tradicional dels jutjats i busca ordenar millor els recursos, concentrar serveis comuns i reforçar l’especialització.
Durant la visita, Espadaler també ha remarcat el paper de les Oficines de Justícia en el Municipi, especialment en localitats que no disposen de jutjats propis. És el cas de Roses, que compta amb una oficina que actua com a porta d’entrada als serveis judicials i ofereix atenció de proximitat a la ciutadania.
El conseller s’ha reunit amb l’alcalde de Roses, Josep Maria Martínez Chinchilla, i amb el jutge de pau del municipi, Francesc Giner Ballesta. La trobada s’emmarca en el desplegament del Pla de Justícia de Proximitat, amb què el Departament vol reforçar el paper dels jutges de pau i acostar els serveis judicials als municipis.
Espadaler ha defensat que la implantació del nou model requereix seguiment i adaptació constant, sobretot en partits judicials com el de Figueres. Segons el conseller, el Departament treballa amb els operadors jurídics per ajustar el sistema i garantir que la reforma funcioni “amb la màxima eficàcia” al territori.
