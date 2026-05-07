Dos conductors beguts detinguts en una mateixa matinada a l’Alt Empordà: un camioner i un home sense carnet que va xocar amb la Policia Nacional
El camioner va donar 0,74 mg/l a l’AP-7, gairebé cinc vegades el límit permès, i l’altre arrestat va marcar 0,61 mg/l després d’una col·lisió en una benzinera de la Jonquera
Els Mossos d’Esquadra van detenir la matinada del 6 de maig dos conductors a l’Alt Empordà com a presumptes autors de delictes contra la seguretat viària. Les dues actuacions es van produir amb poques hores de diferència, primer a Llers i després a la Jonquera. Cap dels arrestats tenia antecedents policials.
La primera detenció va tenir lloc cap a tres quarts d’una de la matinada a l’AP-7. Agents de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona (ART) feien un control dinàmic quan, al punt quilomètric 17 en sentit sud, van veure un camió que circulava fent ziga-zagues. Els agents el van aturar a la sortida 20 de l’autopista, dins del terme municipal de Llers.
El conductor, un home de 61 anys, va donar un resultat positiu de 0,74 mg/l en aire expirat en la prova d’alcoholèmia. La taxa gairebé quintuplicava el límit permès per als conductors professionals, que en aquest cas és de 0,15 mg/l. Per aquest motiu, els Mossos el van detenir com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l’alcohol.
Xoc contra la policia
Poques hores després, cap a les sis del matí, agents de trànsit del sector de Borrassà van detenir un segon conductor a l'N-II, al punt quilomètric 772, a l’altura de la Jonquera. En aquest cas, un turisme havia fet marxa enrere en una benzinera i havia xocat amb un vehicle de la Policia Nacional que estava aturat.
Quan els Mossos van arribar al lloc dels fets, van identificar els conductors implicats i van comprovar que l’home que havia fet la maniobra, de 25 anys, no havia obtingut mai el permís de conduir. La prova d’alcoholèmia també va donar positiu, amb un resultat de 0,61 mg/l en aire expirat.
Els agents el van detenir com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària: un per conduir begut i l’altre per fer-ho sense carnet, informa el cos policial.
