Lliures Roses tem que l’excés de pisos turístics deixi propietaris legals fora del nou model
La formació demana que el futur pla municipal defineixi amb transparència quants pisos turístics hi podrà haver i en quines zones
Lliures Roses Lliures Roses reclama claredat a l’Ajuntament sobre el futur dels pisos turístics. Posa el focus especialment en l’any 2028, quan els propietaris hauran de sol·licitar una nova llicència urbanística per poder continuar amb l’activitat. El grup adverteix que el nombre actual d’habitatges turístics podria superar el límit establert per la normativa i, per tant, no tots els pisos que avui són legals tindrien garantit el seu futur.
Davant d’aquest escenari, la formació planteja una pregunta que considera clau: “Amb quins criteris decidirà l’Ajuntament qui pot continuar i qui no?” Segons Lliures Roses, el debat no ha de centrar-se en prohibicions generalitzades, sinó en garantir que el procés es faci amb criteris clars, justos i amb seguretat jurídica.
El grup defensa els habitatges d’ús turístic legals, que compleixen la normativa, paguen impostos i contribueixen a l’economia local. Alhora, reclama més control i inspecció sobre els pisos irregulars i no declarats, que considera que són els que generen problemes de convivència i competència deslleial.
La formació recorda les dades exposades recentment en una jornada de l’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus, segons les quals a Roses hi ha 5.355 habitatges d’ús turístic registrats, però només 2.828 amb activitat real. Per a Lliures Roses, aquestes xifres evidencien la necessitat de reforçar el control sobre els pisos irregulars i de treballar el futur pla municipal amb criteris adaptats a la realitat turística del municipi.
“Si hi hagués més inspecció i sancions contra els pisos il·legals, molts habitatges podrien acabar destinant-se al lloguer residencial durant tot l’any”, assenyalen des del grup.
Lliures Roses defensa un model basat en el control dels habitatges il·legals, la planificació per zones i la seguretat jurídica per als propietaris que compleixen. “Ni prohibicions indiscriminades ni barra lliure: ordre, planificació i sentit comú”, conclouen.
