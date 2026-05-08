La Diputació diu que estudiarà el cas de la tanca a la carretera de Castelló que afecta l'entrada a camps de cultiu
Afirma que es va instal·lar fa un any per "seguretat viària" i que fins ara no havien rebut cap queixa
La Diputació de Girona diu que estudiarà el cas de la tanca a la carretera GI-8566 (abans GI8562R) de Castelló d'Empúries, que impedeix l'accés a uns camps de cultiu. L'ens assegura que la barrera es va instal·lar fa un any -en concret, l'abril de 2025- i que es va fer per una qüestió de "seguretat viària". Entre altres motius, perquè hi ha plataners de dimensions considerables que podrien suposar un perill si algun vehicle sortís de la carretera. A més, diuen que fins aquesta mateixa setmana no havien rebut cap queixa al respecte, però que ho analitzaran com han fet en altres casos similars. Sempre, afirmen, "tenint en compte que cal compaginar la funcionalitat de la via amb la seguretat".
Per la seva banda, Unió de Pagesos va denunciar la situació en un comunicat aquest dijous on assegurava que la tanca feia impossible l'entrada en almenys dues finques agrícoles i que obligava els seus propietaris a accedir-hi per altres terrenys.
