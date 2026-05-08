Figueres alerta d'una estafa telefònica a comerciants pel rebut de les escombraries
Una persona que s’identifica com a “Toni” es fa passar per personal de l’Ajuntament i demana retornar el rebut pagat i fer un nou ingrés a un altre compte bancari
Diversos comerciants de la ciutat de Figueres han rebut trucades d’una persona que s’identifica com a “Toni” i que es fa passar per personal de l’Ajuntament per intentar obtenir diners de manera fraudulenta. Segons l’avís difós pel consistori, l’home comunica falsament als establiments que hi ha un problema amb el rebut d’escombraries i els demana que retornin el rebut ja pagat i facin un nou pagament a un altre compte bancari.
L’Ajuntament ha advertit que aquesta informació és fraudulenta i ha demanat als comerciants que no segueixin cap de les instruccions que es donen durant la trucada. En concret, recomana no facilitar dades bancàries ni personals, no fer cap transferència ni devolució i no obeir cap indicació rebuda per telèfon.
En cas de dubte, es demana als afectats que contactin directament amb l’Ajuntament o amb la seva gestoria habitual abans de fer qualsevol gestió relacionada amb el rebut. També es recomana informar el consistori si es rep una trucada similar, amb l’objectiu d’avisar la resta de comerciants i evitar que l’estafa es pugui estendre.
L’avís municipal insisteix que cap comerciant ha de fer pagaments a comptes bancaris indicats a través d’una trucada sospitosa ni retornar cap rebut sense haver-ne verificat abans l’origen per canals oficials.
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Salellas rep amb humor la ministra d’Habitatge després d’arribar mitja hora tard: «Sembla que hàgiu vingut amb Rodalies»
- El mètode del forat a la carrosseria: roben un cotxe de 100.000 euros i intenten endur-se’n un de 180.000 a Calonge
- Pau Montplet, el jove astrofotògraf de Breda que ha cridat l’atenció de la NASA
- El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen
- El poble de 4.000 habitants que s’ha posat de moda al futbol gironí
- El banyolí Josep Miàs firma Dune, una promoció de 30 milions d’euros a primera línia de mar