Figueres en Moviment escull Moha Lalouh com a candidat a les municipals del 2027

Politòleg i treballador al departament de Treball de la Generalitat defensa que la ciutat necessita "menys soroll i més idees"

La formació prioritzarà reptes com l'accés a l'habitatge, el suport al comerç de proximitat o la lluita contra la precarietat de la joventut

El canadidat, Moha Lalouh / Figueres en Moviment

Figueres

La formació Figueres en Moviment ha escollit Moha Lalouh com a candidat a l’alcaldia després de finalitzar un procés intern de primàries.

Lalouh, politòleg i treballador del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, aposta per un projecte que prioritza l'accés a l'habitatge, el suport al comerç de proximitat, la lluita contra la precarietat de la joventut i la deixadesa dels serveis públics. Aquesta candidatura neix amb la voluntat de donar resposta als reptes crítics de la vida quotidiana dels veïns i veïnes de Figueres.

Amb una trajectòria fortament arrelada a la ciutat, el candidat encarna els valors de cooperació i proximitat d'una plataforma que va destacar en la seva presentació per ser un espai de trobada de la joventut de Figueres.

El projecte, impulsat per l'assemblea local dels Comuns, es defineix com un espai obert que reivindica la pluralitat de Figueres i treballa per garantir que els drets i les oportunitats de la ciutadania no depenguin del barri on es viu.

Lalouh ha subratllat que Figueres necessita "menys soroll i més idees" per obrir una nova etapa política basada en l'escolta activa i la participació. La candidatura es presenta com l'eina necessària per avançar cap a una ciutat més justa i transparent, amb el compromís ferm de treballar per la sanitat pública i la justícia climàtica. L'objectiu final és garantir que totes les persones puguin desenvolupar el seu projecte vital amb total dignitat.

