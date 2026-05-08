L'Escala comença a posar a punt les platges per a l'estiu
Els treballs se centren a Riells i continuaran a Empúries on s'ha fet una gran aportació de sorra per mitigar l'efecte dels temporals
L'Ajuntament de l'Escala ha començat a posar a punt les platges de cara a la temporada d'estiu. Els treballs se centren a la platja de Riells i continuaran a les d'Empúries on s'ha fet una gran aportació de sorra per mitigar l'efecte dels temporals.
Els treballs consisteixen a estendre la sorra que ha quedat acumulada a la part posterior de la platja, repartint-la pel conjunt de l'espai.
En les dues properes setmanes es continuarà a les platges d'Empúries, on el ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha aportat sorra per tal de mirar de reduir la regressió detectada els darrers anys a la superfície d'aquestes platges.
Sense dutxes
Com l'any passat, es manté la decisió no posar en marxa dutxes a les platges, sinó mantenir operatius només els rentapeus en aquelles platges que disposen d'aquest servei. Es tracta d'una mesura per reduir el consum d'aigua i de conscienciació que aquest és un bé escàs.
