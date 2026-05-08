Multen un pagès de Ventalló amb 10.000 euros per cartells anunciant la botiga a peu de carretera

Pere Puigbert va pagar la sanció, però l'obliguen a retirar la cartelleria que porta quinze anys instal·lada

Els cartells que haurà de retirar. / Pere Puigbert

Carme Vilà

Ventalló

Un pagès de Ventalló, Pere Puigbert, propietari de Fruites Núria, va ser multat el mes de desembre amb deu mil euros de sanció per part del departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica per la presència de cartells a peu de la botiga que té a Ventalló i al marge de la carretera. Va retirar els elements que es trobaven al marge de la via, però ara l'obliguen a retirar els cartells a peu de la botiga. No té intenció de moment de fer-ho i lamenta l'actitud de l'administració. "M'han dit que tinc deu dies hàbils per treure els quatre cartells", diu en Pere. El motiu és que estan en zona rústica, tot i que a 30 centímetres de la zona urbana.

"Em van multar al desembre i no em vaig queixar, vaig assumir la multa per aquesta propaganda, aquesta il·legalitat tan greu que faig", diu Pere Puigbert. Va retirar diversos elements i va deixar únicament els cartells. "Fa quinze anys que hi són, des que vaig obrir la botiga, vaig anar al departament, no em van voler rebre i ara em truquen i em diuen que els he de treure, que tinc deu dies", explica.

L'han advertit que si no ho fa, faran venir una màquina i li retiraran, explica. Considera injusta la situació i les lleis en ocasions i en aquest cas els cartells constata que no molesten a ningú. "Com ho anuncies en un poble perdut?", diu el pagès que té una agrobotiga a Ventalló.

Un dels cartells que ha de retirar. / Pere Puigbert

Pere Puigbert és enginyer agrícola i propietari de Fruites Núria. Ha fet ressò de la situació a través de diversos mitjans i del compte d'X.

A les seves queixes, segons informa RAC1, s'hi ha sumat el president Quim Torra que en va parlar Versió RAC1.

