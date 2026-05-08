El PP vol canviar la normativa pel cas del pagès de Ventalló multat amb 10.000 euros per anunciar fruita a la carretera
Els populars porten al Parlament el cas de Pere Puigbert i demanen facilitar la venda directa de productes agrícoles i la senyalització dels punts de venda
Multen un pagès de Ventalló amb 10.000 euros per cartells anunciant la botiga a peu de carretera
El Partit Popular ha registrat una proposta de resolució al Parlament per flexibilitzar la normativa sobre venda directa de productes agrícoles i evitar casos com el de Pere Puigbert, el pagès de Ventalló propietari de Fruites Núria que va ser sancionat amb 10.000 euros per la presència de cartells al marge de la carretera i a peu de la botiga. El cas ha tingut ressò públic després que l’agricultor denunciés la situació i lamentés que ara també se l’obligui a retirar els cartells que manté a l’agrobotiga.
El diputat gironí del PP, Jaume Veray, ha defensat que cal adaptar la regulació a la realitat de les petites i mitjanes explotacions agràries. «Volem evitar que es repeteixin casos com el del pagès de Ventalló, multat per anunciar la seva fruita al costat de la carretera que porta a la seva finca i comercialitzar fruita apta per al consum, però amb alguna imperfecció estètica o de calibre», ha afirmat Veray.
El diputat també s’ha referit al cas a les xarxes socials, on ha escrit: «El primer sector sempre acaba sent l’últim. Ja n’hi ha prou de menysprear els agricultors». Segons el PP, cal permetre als agricultors locals fer activitats que, segons la formació, ja són possibles en altres països de l’entorn com França, Holanda o Suïssa.
Facilitar la venda directa de fruita
La proposta, impulsada per Veray i per la diputada Montserrat Berenguer, membres del PP a la Comissió d’Agricultura, planteja revisar el marc normatiu actual per facilitar la venda directa de fruita, hortalisses i altres productes del camp. Els populars defensen que la denominada «fruita imperfecta» o de segona categoria es pugui comercialitzar directament al consumidor sempre que sigui apta per al consum humà i que s’informi correctament de les seves característiques.
Segons el PP, aquesta modificació permetria valorar tota la producció agrària i evitar que productes en bon estat acabin destinats de manera sistemàtica a la transformació industrial, com ara sucs, o directament descartats com a malbaratament alimentari.
La formació també considera que l’actual normativa sobre publicitat visible des de carreteres i senyalització d’activitats econòmiques en entorns rurals és massa restrictiva per als petits productors. Per això, proposa avançar cap a un model més flexible que permeti senyalitzar punts de venda directa de productes de pagès en carreteres i camins rurals, especialment quan es tracti d’explotacions, masies, cooperatives o establiments de proximitat.
Els populars sostenen que aquesta flexibilització hauria de ser compatible amb la seguretat viària i la protecció del paisatge, però també amb el foment de l’activitat econòmica i del teixit rural. La proposta també demana simplificar la regulació per garantir el mode de vida rural vinculat al territori i crear un servei d’assessorament per a pagesos i petites explotacions agràries que informi sobre la normativa aplicable i actuï, segons el PP, «d’aliada i no d’obstacle».
Subscriu-te per seguir llegint
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- Salellas rep amb humor la ministra d’Habitatge després d’arribar mitja hora tard: «Sembla que hàgiu vingut amb Rodalies»
- Quatre locals precintats i sis detencions en controls policials a establiments d’oci i restauració de Blanes en tres anys
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- La DGT sorprèn: així seran les noves matrícules que revolucionaran les carreteres el 2026
- El banyolí Josep Miàs firma Dune, una promoció de 30 milions d’euros a primera línia de mar
- El Gran Jonquera es referma com el cor del shopping a Girona: noves obertures i cultura sobre rodes
- Tot a punt per a Temps de Flors: entre el vertigen del primer cop i la il·lusió de tota una vida