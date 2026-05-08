Vilanant
Vilanant escalfa motors per a la celebració del centenari de l'escola
El tret de sortida d'aquesta celebració tan especial ha estat la gravació d'un documental que vol anar molt més enllà del relat històric convencional
Marc Testart
Vilanant ha començat a escalfar motors per a commemorar el centenari de la seva escola, una efemèride que marcarà tot l’any amb actes culturals, institucionals i festius. El tret de sortida d’aquesta celebració tan especial ha estat la gravació d’un documental "que pretén anar molt més enllà del relat històric convencional", segons l’alcaldessa, Anna Palet. Impulsat per l’Ajuntament de Vilanant amb la col·laboració de l’escola, el projecte audiovisual neix amb la voluntat de recollir no només els fets més destacats dels darrers cent anys, sinó, també, aquells records íntims, divertits i emotius que formen part de la memòria col·lectiva del poble. Testimonis que no es limiten a explicar la història, sinó que la viuen i la transmeten amb una càrrega emocional que la fa encara més viva.
La resposta ciutadana ha superat totes les expectatives. Veïns i veïnes de totes les edats s’han bolcat en la iniciativa, aportant fotografies, documents i, sobretot, ganes de participar-hi. "Tenim tot el poble implicat en aquesta efemèride", apunten des de l’organització, sorpresos per l’entusiasme generat. El documental s’ha convertit, així, en una de les accions centrals del centenari, un projecte obert on tothom hi té cabuda.
La gravació del documental va començar la setmana passada, amb la previsió de dedicar-hi tres dies i unes hores cada jornada. La realitat, però, ha estat ben diferent: tres dies d’una intensitat incommensurable, amb sessions que s’allargaven des de les nou del matí fins al vespre. Un ritme que evidencia el gran interès i la implicació de la comunitat. Per davant de la càmera hi han passat alumnes, exalumnes i mestres de diferents generacions, incloent-hi docents de més de 90 anys que han compartit vivències i records d’un valor incalculable.
Aquestes històries de l’escola de Vilanant estan permetent descobrir episodis i anècdotes desconegudes de l’escola, configurant un relat ple de sorpreses i d’una gran càrrega emotiva. "Serà un document importantíssim que quedarà per sempre més", asseguren els impulsors, convençuts que el resultat final esdevindrà un testimoni únic per a futures generacions.
El calendari d’actes arrencarà oficialment el 17 de maig, coincidint amb la Fira Flor i amb la festa de Sant Isidre. La data no és casual: l’escola de Vilanant es va inaugurar el dia de Sant Isidre de l’any 1926, fet que converteix aquesta jornada en el punt àlgid de la commemoració. Serà l’acte més protocol·lari, però, també, profundament festiu, integrat dins la festa major i carregat de moments d’emoció.
Aquell mateix dia, a més, el poble es transformarà en un gran plató de rodatge. Es continuarà enregistrant el documental per a captar l’essència d’aquesta jornada històrica, amb la voluntat que el batec col·lectiu de Vilanant quedi immortalitzat en pantalla.
L’estrena del documental és prevista per al 24 de maig, en el marc d’un dinar popular per a retre homenatge a mestres i alumnes. Un reconeixement imprescindible, ja que, sense ells, no es podria entendre la trajectòria de l’escola. Mestres que han apostat per l’educació en un entorn rural i alumnes que han fet d’aquesta escola una part fonamental de la seva vida
L'escola durà el nom de Modesta Pous
Més enllà dels actes centrals, el centenari s’allargarà durant tot l’any, amb diverses iniciatives que culminaran amb la presentació d’un llibre i una exposició amb el material recopilat pels veïns. Tot plegat, amb un objectiu clar: posar en valor el paper fonamental que té una escola en un micropoble com Vilanant. Perquè, cent anys després, l’escola no és només un edifici o una institució educativa. És un espai de vida, de convivència i de memòria compartida. I aquest centenari vol ser, precisament, un homenatge a tot el que representa i a totes les persones que l’han fet possible.
L’Ajuntament de Vilanant va celebrar, el 13 d’octubre de l’any passat, un ple extraordinari en què va prendre la decisió de rebatejar l’escola del poble. "Fins ara, l’escola s’ha dit Escola Tramuntana, però creiem que la nostra escola es mereix un nom més singular, que expliqui d’on venim i què simbolitza per al nostre poble. I aquest nom el vam trobar gairebé en un obrir i tancar d’ulls", va explicar l’alcaldessa de Vilanant i Taravaus, Anna Palet (Junts). Amb el pas del temps i gràcies a les converses i reunions mantingudes amb l’equip docent, especialment des que la directora, Sílvia Cazorla, es va incorporar al centre, van veure que compartien plenament la mateixa idea: donar a aquest edifici el nom de Modesta Pous, una mestra, una dona, un referent. Modesta Pous va ser mestra de Vilanant durant més de cinquanta anys, "un període excepcionalment llarg i significatiu per a l’època", segons Palet. La seva trajectòria està documentada ja l’any 1899, tot i que alguns escrits de la mateixa Modesta indiquen que exercia des del 1891.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- Salellas rep amb humor la ministra d’Habitatge després d’arribar mitja hora tard: «Sembla que hàgiu vingut amb Rodalies»
- Quatre locals precintats i sis detencions en controls policials a establiments d’oci i restauració de Blanes en tres anys
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- La DGT sorprèn: així seran les noves matrícules que revolucionaran les carreteres el 2026
- El banyolí Josep Miàs firma Dune, una promoció de 30 milions d’euros a primera línia de mar
- El Gran Jonquera es referma com el cor del shopping a Girona: noves obertures i cultura sobre rodes
- Tot a punt per a Temps de Flors: entre el vertigen del primer cop i la il·lusió de tota una vida