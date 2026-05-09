Incendi en un hostal de Roses: una vintena de persones evacuades i tres atesos
Dues persones s'havien quedat confinades al segon pis, on s'ha desenvolupat el foc
Núria León
Els Bombers de la Generalitat han treballat aquesta matinada en l’incendi d’un hostal a Roses. L’avís del foc s’ha rebut a les 00.31 hores a través del telèfon d’emergències 112.El foc ha tingut lloc a la segona planta de l'edifici, de planta baixa més tres pisos.
Quan les dotacions han arribat al lloc dels fets, l’incendi estava completament desenvolupat en una de les habitacions de la segona planta de l’edifici. Una vintena de persones s’havien autoevacuat abans de l’arribada dels equips d’emergència, mentre que dues persones havien quedat confinades al tercer pis.
Durant l'extinció del foc els Bombers han dut a terme tasques de recerca de possibles víctimes a l’interior de l’immoble. Un cop apagat el foc, els efectius han revisat i ventilat totes les habitacions de l’hostal.
Després de comprovar l’estat de l’edifici, s’ha permès el retorn dels residents allotjats a la primera i tercera planta. Els hostes de la segona planta no han pogut passar la nit a l'hostal i l'Ajuntament s'ha encarregat del seu reallotjament.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès tres persones. Només una d'elles ha necessitat l'evacuació a un centre hospitalari, en aquest cas, per un atac d'angoixa. En l’operatiu hi han treballat vuit dotacions dels Bombers de la Generalitat
