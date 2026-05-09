Dos submarinistes ferits en una immersió a l’Escala
Els afectats han estat traslladats a l’hospital de Palamós en estat de poca gravetat
Dos submarinistes han resultat ferits aquest dissabte en una immersió a la costa de l’Escala. L’accident s’ha produït poc després d’un quart de dotze del migdia i ha mobilitzat efectius de Salvament Marítim i dels Bombers.
Finalment, però, la mateixa empresa amb qui feien la sortida s’ha encarregat de traslladar els dos afectats fins al port de l’Escala, on han arribat amb subministrament d’oxigen.
Segons han informat els Bombers, que hi han destinat dues dotacions, l’accident s’hauria produït quan una de les submarinistes ha tingut un problema durant la immersió i no hauria fet correctament la descompressió, fet que l’hauria portat a pujar massa ràpidament a la superfície. Un company que l’ha ajudat durant l’ascens també ha resultat ferit.
Els Bombers s’han desplaçat fins al lloc amb un dels vehicles sanitaritzats del parc de la Pera -un equip conjunt de rescat amb personal del SEM i Bombers- . Un cop al port, el Sistema d’Emergències Mèdiques ha fet una primera valoració dels dos submarinistes.
Els sanitaris del SEM els han evacuat tots dos a l’hospital de Palamós en estat de poca gravetat. El centre disposa de cambra hiperbàrica, un recurs que pot ser necessari en casos vinculats a accidents de busseig.
