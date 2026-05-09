Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Temps de Florsagenda Gironaaparcaments Gironaaeroport de GironahantavirusFires de GironaSpar Girona
instagramlinkedin

Dos submarinistes ferits en una immersió a l’Escala

Els afectats han estat traslladats a l’hospital de Palamós en estat de poca gravetat

L'hospital de Palamós en una imatge d'arxiu.

L'hospital de Palamós en una imatge d'arxiu. / SSIBE

Eva Batlle

Eva Batlle

L'Escala

Dos submarinistes han resultat ferits aquest dissabte en una immersió a la costa de l’Escala. L’accident s’ha produït poc després d’un quart de dotze del migdia i ha mobilitzat efectius de Salvament Marítim i dels Bombers.

Finalment, però, la mateixa empresa amb qui feien la sortida s’ha encarregat de traslladar els dos afectats fins al port de l’Escala, on han arribat amb subministrament d’oxigen.

Segons han informat els Bombers, que hi han destinat dues dotacions, l’accident s’hauria produït quan una de les submarinistes ha tingut un problema durant la immersió i no hauria fet correctament la descompressió, fet que l’hauria portat a pujar massa ràpidament a la superfície. Un company que l’ha ajudat durant l’ascens també ha resultat ferit.

Els Bombers s’han desplaçat fins al lloc amb un dels vehicles sanitaritzats del parc de la Pera -un equip conjunt de rescat amb personal del SEM i Bombers- . Un cop al port, el Sistema d’Emergències Mèdiques ha fet una primera valoració dels dos submarinistes.

Notícies relacionades

Els sanitaris del SEM els han evacuat tots dos a l’hospital de Palamós en estat de poca gravetat. El centre disposa de cambra hiperbàrica, un recurs que pot ser necessari en casos vinculats a accidents de busseig.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carles Porta s'endinsa en el cas de tres germans que cerquen els seus pares 40 anys després que fossin abandonats
  2. Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
  3. Multen un pagès de Ventalló amb 10.000 euros per cartells anunciant la botiga a peu de carretera
  4. Quatre locals precintats i sis detencions en controls policials a establiments d’oci i restauració de Blanes en tres anys
  5. La DGT sorprèn: així seran les noves matrícules que revolucionaran les carreteres el 2026
  6. La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat
  7. L’Aeroport de Girona estrena noves rutes europees amb Jet2
  8. Carta d'una lectora: "L'Ajuntament ho ha tornat a fer. S'ha prostituït al món de les bicicletes"

Una batalla simbòlica de gegants contra molins denuncia a l’Estartit els macroprojectes de renovables

Una batalla simbòlica de gegants contra molins denuncia a l’Estartit els macroprojectes de renovables

El director de l’OMS, Tedros Adhanom, insisteix que l’escenari actual amb l’hantavirus «no és cap altra covid-19»

El director de l’OMS, Tedros Adhanom, insisteix que l’escenari actual amb l’hantavirus «no és cap altra covid-19»

Emoció i llàgrimes entre els manifestants en conèixer l’alliberament de l’activista catalanopalestí de la Flotilla

Emoció i llàgrimes entre els manifestants en conèixer l’alliberament de l’activista catalanopalestí de la Flotilla

Roberto Íñiguez: "hem de saber jugar contra la superioritat física i l'energia del València"

Roberto Íñiguez: "hem de saber jugar contra la superioritat física i l'energia del València"

Ulls al cel i riuades de visitants en l’estrena de Temps de Flors a Girona

Ulls al cel i riuades de visitants en l’estrena de Temps de Flors a Girona

Les imatges del primer dia de Temps de Flors

Les imatges del primer dia de Temps de Flors

Nora defensa els acomiadaments i nega qualsevol represàlia sindical

Nora defensa els acomiadaments i nega qualsevol represàlia sindical

Pere Parramon celebra la reforma de la plaça Espanya: “És una solució històrica per a Girona”

Pere Parramon celebra la reforma de la plaça Espanya: “És una solució històrica per a Girona”
Tracking Pixel Contents