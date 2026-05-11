Disset denúncies i tretze patinets elèctrics retirats a Castelló d’Empúries en sis dies de controls
La campanya especial de control ha detectat sobretot infraccions relacionades amb la manca de registre del vehicle a la DGT
La Policia Local de Castelló d’Empúries ha interposat 17 denúncies i ha retirat 13 patinets elèctrics al dipòsit municipal en els sis primers dies de la campanya especial de control i regularització dels VMP (Vehicles Mobilitat Personal) -sobretot patinets-, iniciada dimarts 5 de maig.
La majoria de les infraccions detectades estan relacionades amb la manca de registre del vehicle a la Direcció General de Trànsit (DGT), un requisit obligatori per poder circular d’acord amb la normativa vigent.
Des del cos policial recorden que els vehicles de mobilitat personal han de complir les condicions tècniques establertes i disposar de la documentació corresponent. A més, els conductors han de respectar les normes de circulació, no poden circular per voreres ni zones de vianants i el vehicle només pot ser ocupat per una persona.
La normativa també afecta els menors que utilitzen aquest tipus de vehicles. L’ús del casc i d’elements reflectants és recomanat per reduir riscos i millorar la visibilitat.
La campanya, que està en marxa, té com a finalitat reforçar el compliment de la normativa i ordenar la convivència entre vianants i usuaris de vehicles de mobilitat personal. El cos de seguretat demana col·laboració ciutadana per evitar sancions.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'Ajuntament de Girona inicia el procediment per extingir la concessió del bar-terrassa del parc del Migdia
- El Girona esquivarà el descens aquesta jornada
- Mor el ferit crític de l’accident de trànsit múltiple de la Vall d'en Bas
- Carles Porta s'endinsa en el cas de tres germans que cerquen els seus pares 40 anys després que fossin abandonats
- El Cul del Món, cuina de prop amb arrels al Marroc
- La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- «A Vigo vaig gaudir moltíssim, però hauria estat molt gros pujar a Primera amb el Palamós»