Disset denúncies i tretze patinets elèctrics retirats a Castelló d’Empúries en sis dies de controls

La campanya especial de control ha detectat sobretot infraccions relacionades amb la manca de registre del vehicle a la DGT

Alguns dels patinets elèctrics retirats a Castelló d'Empúries. / Policia Local de Castelló d'Empúries

Eva Batlle

Castelló d'Empúries

La Policia Local de Castelló d’Empúries ha interposat 17 denúncies i ha retirat 13 patinets elèctrics al dipòsit municipal en els sis primers dies de la campanya especial de control i regularització dels VMP (Vehicles Mobilitat Personal) -sobretot patinets-, iniciada dimarts 5 de maig.

La majoria de les infraccions detectades estan relacionades amb la manca de registre del vehicle a la Direcció General de Trànsit (DGT), un requisit obligatori per poder circular d’acord amb la normativa vigent.

Des del cos policial recorden que els vehicles de mobilitat personal han de complir les condicions tècniques establertes i disposar de la documentació corresponent. A més, els conductors han de respectar les normes de circulació, no poden circular per voreres ni zones de vianants i el vehicle només pot ser ocupat per una persona.

La normativa també afecta els menors que utilitzen aquest tipus de vehicles. L’ús del casc i d’elements reflectants és recomanat per reduir riscos i millorar la visibilitat.

La campanya, que està en marxa, té com a finalitat reforçar el compliment de la normativa i ordenar la convivència entre vianants i usuaris de vehicles de mobilitat personal. El cos de seguretat demana col·laboració ciutadana per evitar sancions.

