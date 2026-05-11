Una persecució policial acaba amb tres detinguts i 73 quilos de marihuana amagats en una furgoneta a la Jonquera
La Policia Nacional va trobar la droga en compartiments ocults a les portes posteriors i als laterals del vehicle que suposadament transportava molbes
La Policia Nacional ha detingut tres homes a la Jonquera acusades d’un presumpte delicte de tràfic de drogues després de localitzar 73 quilos de marihuana amagats en una furgoneta a la Jonquera. La droga estava repartida en 62 paquets envasats al buit i oculta en dobles fons habilitats a la zona de càrrega del vehicle.
Els fets van passar la matinada del 25 d’abril, quan agents que feien tasques de prevenció a la localitat i a la zona fronterera van observar dos vehicles, un turisme i una furgoneta, que feien maniobres evasives per evitar el control policial.
Segons la policia, quan els agents s’hi van aproximar, tres homes que anaven en els vehicles van fugir del lloc. Els policies van iniciar una persecució i finalment van aconseguir aturar-los.
No duia mobles
Durant l’escorcoll de la furgoneta, que aparentment transportava mobles, els agents van detectar una forta olor de marihuana. Això va motivar una inspecció més exhaustiva del vehicle, en què van localitzar diversos compartiments ocults.
La furgoneta tenia dobles fons a les portes posteriors i als laterals de la zona de càrrega. A l’interior d’aquests espais, els agents hi van trobar 62 paquets amb cabdells de marihuana envasats al buit, amb un pes total de 73,38 quilos.
Els tres detinguts van passar a disposició judicial. La Policia Nacional els atribueix un presumpte delicte de tràfic de drogues i assegura que tenien antecedents per tràfic de drogues, pertinença a organització criminal i tinença il·lícita d’armes.
