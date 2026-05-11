"Com a mare et sents que no vals res": el drama familiar darrere del bullying escolar a una nena gironina de sis anys
"Anàvem cap a urgències, enmig del segon atac d'ansietat en tres dies, quan la meva filla em va explicar què vivia a l'escola", relata la mare
Sònia Fuentes
"Va començar amb petits canvis gairebé imperceptibles. La meva filla de sis anys va deixar de ser ella mateixa. Ja no anava a l’escola contenta, estava més callada, sortia trista i, només pujar al cotxe, es posava a plorar. Sempre hi havia una excusa: cansament, mal de cap o simplement ganes d’arribar a casa". Però darrere d’aquelles respostes hi havia alguna cosa més. "Vaig intuir que alguna cosa no anava bé, tot i que la nena insistia que no passava res".
Segon atac d'ansietat en dos dies
La mare, la Carolina -nom fictici per preservar la seva identitat i la de la seva filla- narra que la veritat va esclatar de matinada. "Eren les quatre, anant cap a urgències a l’Hospital de Figueres, enmig del segon atac d’ansietat en tres dies. La situació em va superar. Veure la meva filla colpejant-se em va deixar sense eines, atrapada entre la desesperació, la impotència i la ràbia. En aquell moment límit, la nena em va parlar per primera vegada: em va explicar què vivia a l’escola". Aquell instant va canviar-ho tot. "Com a mare et sents que no vals res", recorda.
El pes de la culpa
La culpa apareix immediatament: "em preguntava com no me n’havia adonat abans, com havia pogut passar mesos sense veure el patiment real. Li havia preguntat moltes vegades, però ella sempre negava que passés res. I la vaig creure. Mai hauria imaginat que li podria passar una cosa així". El bullying surt de l’aula i entra a tota la casa. L’ambient familiar canvia, la preocupació es torna constant i s’instal·la una tensió permanent. La família viu en alerta. Les emocions s’acumulen: impotència, dolor, ansietat, por i una tristesa profunda que costa explicar. També la culpa persisteix, "em preguntava una vegada i una altra vegada què s’hauria pogut fer abans". El més difícil, diu, va ser veure com la seva filla perdia la il·lusió. Les nits sense dormir, els malsons constants, l’esforç diari per animar-la sense pressionar-la, reconstruir la confiança i intentar reforçar una autoestima trencada. "Fer-la sentir segura i forta es va convertir en la prioritat absoluta i en el més complicat".
Reconèixer les senyals
Amb el temps, la mare ha après a reconèixer senyals que moltes famílies passen per alt: canvis d’humor, excuses per no anar a l’escola, baixada del rendiment acadèmic o aïllament social. Sovint es pensa que són etapes passatgeres o "coses de criatures", i és precisament aquesta normalització la que retarda l’ajuda, recalca.
També va arribar el moment d’enfrontar-se al centre educatiu, explica. "Hi anava amb por, convençuda que potser no m’escoltarien i jo ja estava massa desgastada". Però la reacció va ser diferent del que esperava. "La professora, sorpresa perquè no havia detectat res, va observar la situació i va confirmar què estava passant. El problema es va poder resoldre".
Tot i això, el curs següent la història es va repetir amb més intensitat. "Els malsons i l’insomni tornaven, i novament l’escola va respondre escoltant i implicant-se. En el meu cas m’han escoltat i han empatitzat, i n’estic agraïda perquè no han mirat cap a una altra banda".
Segons diu, "moltes conductes cruels es normalitzen perquè es disfressen de broma". Comentaris despectius o expressions ofensives com "no siguis autista" semblen inofensives, però construeixen un clima de manca de respecte. "I quan es permet això, el límit es va movent". Malgrat tot, percep canvis positius: avui hi ha més consciència, més protocols i més formació als centres educatius. "El bullying es visibilitza més, encara que continua sent, en moltes escoles i instituts un problema silenciat". Per a ella, encara falta actuar abans, escoltar més els infants i aplicar mesures fermes i constants.
A casa, el procés continua. Ara la seva filla té deu anys i ha millorat molt, tot i que el camí no ha estat fàcil. L’assetjament va afectar profundament la seva autoestima en sentir-se insignificant i les seves ganes de fer coses. Amb suport i eines adequades, però, s’està recuperant a poc a poc. "És una lluita constant", explica, "però ara sabem que no són coses de nens". Una de les grans lliçons ha estat entendre que "l’ansietat infantil és real i profunda. No és exageració ni una crida d’atenció. És patiment autèntic que necessita escolta, comprensió i intervenció".
Un missatge honest
El seu missatge és clar. "Als infants que pateixen bullying els diria que no en tenen la culpa, que són valuosos i que han de demanar ajuda sense por. Que expliquin qualsevol situació, per petita que sembli, perquè si no s’actua el problema creix. I, sobretot, que no estan sols".
Als pares els demana escoltar sense jutjar i actuar ràpidament, sense minimitzar el que expliquen els fills. "Podem sorprendre’ns molt si escoltem de veritat, cal posar-se en la pell de l’altre", afirma, recordant que restar importància al problema només agreuja el patiment.
I a l’escola li fa una petició senzilla però essencial: no mirar cap a una altra banda. "Perquè cada cas importa i pot marcar la vida d’un infant per sempre".
