El capità Jack Sparrow navega a cegues per descobrir la inclusió a l'ONCE de Figueres
Bernat Costa, el doble oficial de Johnny Depp a Espanya, comparteix una experiència amb afiliats de l'entitat per conèixer de prop el dia a dia de les persones amb discapacitat visual
Santi Coll
Bernat Costa, doble oficial de l'actor Johnny Depp a Espanya, va visitar aquest dilluns la delegació de l'ONCE a Figueres en el marc de la Setmana del Grup Social ONCE a Catalunya, en una activitat pensada per apropar, d'una manera vivencial i molt propera, el dia a dia de les persones cegues o amb discapacitat visual greu.
L'actor va arribar a l'agència del carrer Sant Francesc de Paula caracteritzat com el pirata que l'ha fet popular, un detall que de seguida va generar complicitat entre els assistents. Lluny de quedar-se en una aparició simbòlica, Costa es va mostrar molt receptiu amb les persones afiliades de l'ONCE: va conversar amb elles, va respondre preguntes i va permetre que les persones invidents poguessin tocar la disfressa, reconèixer-ne les textures i interactuar amb els diferents elements del vestuari.
La visita també va servir perquè l'actor es posés, per unes hores, en la pell d'una persona cega. Amb els ulls tapats amb un antifaç i l'ajuda d'un bastó blanc, va fer un petit recorregut per les instal·lacions de l'ONCE a Figueres per experimentar la importància que tenen els espais accessibles, ben ordenats i adaptats a les necessitats de tothom.
Una proposta amb sentit
El director de l'oficina de l'ONCE a Figueres, Guillermo Fernández, va explicar que l'objectiu d'aquest tipus d'activitats és “fer entendre, des de la pràctica i no només des del discurs, com és la vida quotidiana de les persones amb discapacitat visual”. La trobada va combinar sensibilització, proximitat i participació directa dels afiliats, que van poder compartir amb Costa les seves experiències i inquietuds.
Durant l'activitat, l'actor també va conèixer eines de tiflotecnologia que faciliten l'autonomia de les persones cegues o amb baixa visió. Amb les indicacions d'un especialista de l'ONCE, va descobrir l'ús del mòbil amb VoiceOver, lector de pantalla, i aplicacions com BeMyEyes, GOLD o APOLO, a més d'ulleres amb visió intel·ligent.
La jornada es va completar amb un repte d'interpretació: Costa havia de llegir i interpretar un petit guió amb ulleres de simulació, una experiència que posava en evidència les dificultats que poden aparèixer en una acció tan quotidiana com llegir quan es té una discapacitat visual greu.
La presència de Bernat Costa dona continuïtat a una activitat que, en edicions anteriors a Figueres, ja havia comptat amb protagonistes coneguts com el tennista Tommy Robredo, el pilot Maverick Viñales o el forense Narcís Bardalet. En tots els casos, la proposta manté el mateix esperit: convertir una visita mediàtica en una oportunitat per mirar la realitat de les persones cegues des de la proximitat, el respecte i l'empatia.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ho diu l’Organització Meteorològica Mundial (OMM): entre els mesos de maig i juny pot aparèixer el 'Superniño
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- Salellas ordena obrir expedient pel vídeo dels cicloturistes a la Pujada de Sant Domènec de Girona
- Els cinc barris més segurs de Barcelona, segons un expert immobiliari: 'No són els que tothom creu
- Sebas Pla: «El Barça va intentar fitxar-me tres cops en un mes»
- Vall Companys adquireix un 20% d’Embotits La Selva de Campllong
- L'Advocacia gironina homenatja Ignasi de Ribot, el primer advocat gironí que arriba als 100 anys exercint
- «Respecteu la ciutat»: indignació a Girona per un ciclista a les escales la Pujada de Sant Domènec