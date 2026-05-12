Ensurt a Maçanet de la Selva: cau un arbre sobre un cotxe que circulava per la GI-562

El conductor resulta il·lès i el vehicle ha patit diversos danys

La carretera GI-562 al seu pas per Maçanet de la Selva. / Google Maps

Eva Batlle

Maçanet de la Selva

Fort ensurt a Maçanet de la Selva. Un conductor que circulava aquest dimarts de matinada per la GI-562 va patir un ensurt després que li caigués un arbre sobre el cotxe en marxa, fet que va causar diversos danys al vehicle.

Els fets van passar poc abans de les cinc de la matinada i van obligar a mobilitzar els serveis d’emergència, amb efectius dels Bombers, el SEM i els Mossos d’Esquadra.

Tot i els danys que presentava el vehicle, el conductor va resultar il·lès. Els Bombers es van encarregar de retirar l’arbre de la carretera, via que uneix el nucli amb l'estació de tren.

