NECROLÒGIQUES
Ensurt a Maçanet de la Selva: cau un arbre sobre un cotxe que circulava per la GI-562
El conductor resulta il·lès i el vehicle ha patit diversos danys
Fort ensurt a Maçanet de la Selva. Un conductor que circulava aquest dimarts de matinada per la GI-562 va patir un ensurt després que li caigués un arbre sobre el cotxe en marxa, fet que va causar diversos danys al vehicle.
Els fets van passar poc abans de les cinc de la matinada i van obligar a mobilitzar els serveis d’emergència, amb efectius dels Bombers, el SEM i els Mossos d’Esquadra.
Tot i els danys que presentava el vehicle, el conductor va resultar il·lès. Els Bombers es van encarregar de retirar l’arbre de la carretera, via que uneix el nucli amb l'estació de tren.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ho diu l’Organització Meteorològica Mundial (OMM): entre els mesos de maig i juny pot aparèixer el 'Superniño
- L'Ajuntament de Girona inicia el procediment per extingir la concessió del bar-terrassa del parc del Migdia
- Mor el ferit crític de l’accident de trànsit múltiple de la Vall d'en Bas
- El Girona esquivarà el descens aquesta jornada
- «El Barça va intentar fitxar-me tres cops en un mes»
- Salellas ordena obrir expedient pel vídeo dels cicloturistes a la Pujada de Sant Domènec de Girona
- Els cinc barris més segurs de Barcelona, segons un expert immobiliari: 'No són els que tothom creu
- Carles Porta s'endinsa en el cas de tres germans que cerquen els seus pares 40 anys després que fossin abandonats