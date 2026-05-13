Els Bombers rescaten dos excursionistes perduts de nit a Albanyà
S’havien separat del grup a la zona de Sant Joan de Bassols i van ser localitzats en un barranc
Els Bombers van rescatar dimarts a la nit dos excursionistes que s’havien perdut a la zona de Sant Joan de Bassols, al terme municipal d’Albanyà, després de separar-se del grup amb qui feien la ruta. Segons fonts del cos, un dels integrants no es trobava bé i tots dos van quedar enrere. Més tard, quan els companys els van voler anar a buscar per recollir-los, ja no els van localitzar. La situació es va complicar pel fet que ja era de nit i plovia, fet que va dificultar la recerca per pistes i corriols.
L’avís es va rebre quan faltaven pocs minuts per dos quarts de deu de la nit i el cos va activar un dispositiu de recerca amb deu dotacions, entre les quals efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) i drons de la unitat de Mitjans Aeris dels Bombers. La recerca es va fer de manera extensiva, tant amb vehicles per les pistes com a peu per corriols.
Segons han informat els Bombers, els companys dels dos excursionistes van facilitar el recorregut que havien fet abans de separar-se. Després de rastrejar bona part d’aquest itinerari, els equips de recerca els van localitzar en un barranc a la zona de l’ermita de Sant Bartomeu Pincaró.
Un cop localitzats, els van ajudar a sortir fins a la pista i els van acompanyar al càmping Bassegoda, on s’havia instal·lat la unitat de comandament mitjana. En aquest punt, el sanitari de l’equip conjunt del SEM i Bombers els va fer una primera valoració. Tots dos homes es trobaven bé, no presentaven cap afectació rellevant i van poder tornar amb la resta del grup.
