Figueres aprova definitivament el projecte de reforma del Casino Menestral i preveu que l'obra comenci passat l'estiu
La Comissió de Patrimoni hi ha donat llum verda i l'equip de govern licitarà aviat els treballs
La Junta de Govern de Figueres aprova definitivament aquest dimecres el projecte de reforma del Casino Menestral i preveu que l'obra comenci passat l'estiu, previsiblement al setembre. El projecte ja ha rebut el vistiplau de la Comissió de Patrimoni i l'Ajuntament treballa amb la voluntat de licitar aviat els treballs. L'aprovació inicial del projecte es va fer a finals del 2025 per un import de 5,4 milions d'euros. La previsió és que es facin per fases: en primer lloc, es reformarà el nucli central d'accessos i l'escola de música i, posteriorment, l'espai destinat a la sala de teatre i les aules. El finançament de la primera fase (2,6 milions) l'assumeix l'Ajuntament (2 milions) i la Diputació de Girona, que hi aporta un milió més.
L'esperada reforma s'afrontarà just l'any en què la històrica entitat figuerenca celebra el seu 170è aniversari. Els treballs van començar l'any 2004, però després de múltiples entrebancs i falta de finançament, van quedar aturats sis anys després, el 2010.
Al llarg de diversos mandats municipals es van intentar diverses fórmules per poder completar les obres i, finalment, a principis del 2025, Ajuntament i Casino van tancar un acord per desencallar-ho.
Els socis van donar llum verda a la donació de l’edifici del Casino a l’Ajuntament i, per contra, el consistori cedeix l’usdefruit del bar-cafè durant 50 anys així com la concessió directa per a ús privatiu de l’edifici també durant 50 anys prorrogables i amb caràcter preferent, el màxim que permet la llei.
La propietat de la seu històrica, construïda entre el 1902 i 1933, passava a ser pública, però cedint el lloguer del bar i la gestió de les activitats a l’entitat.
El Casino va ser creat l’any 1856 amb finalitats recreatives i culturals i és l'entitat més antiga de la ciutat. El seu edifici, a més, està catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL).
El govern municipal aprova aquest dimecres definitivament el projecte en Comissió Informativa i Junta de Govern local. Ho fa després que la Comissió de Patrimoni també hi hagi donat el vistiplau. La previsió és que en les setmanes vinents s'abordi la licitació de les obres i que els treballs, un cop adjudicats, puguin començar al setembre.
En dues fases
Els treballs, que estan valorats en 5,47 milions d'euros, es faran per fases. En concret, en dues. La primera afrontarà l'execució dels accessos històrics que abasten el vestíbul de la planta baixa, l'escalinata de fons i el vestíbul de la planta pis. A més, es farà un nou nucli d'accessos adaptats que engloba la nova entrada pel carrer Primfilat, l'ascensor i l'escala fins a la sortida al terrat. Així mateix, s'adequarà l'escola de música a la planta baixa.
La segona fase inclourà actuacions a diferents plantes per adaptar l'equipament a diversos usos. La baixa s'adequarà per al pas d'instal·lacions cap als pisos superiors. A l'entresol, s'hi ubicaran la zona d'administració i els seus serveis. A la primera planta, s'habilitaran la sala de teatre, l'Atenea i la Biblioteca Ernest Lluch. I a sota coberta hi aniran les aules de formació. L'edifici té una superfície construïda de 3.425 metres quadrats.
La presidenta de l'entitat, Violeta Llueca, celebra el nou pas en la tramitació del projecte i diu que "frisen" per veure-hi entrar els operaris. "Sabem que tenim per davant dues fases, però amb la primera ja es dinamitzarà de manera molt important el nucli urbà de la ciutat", remarca. "Serà una mena de rampell al cor de la ciutat", afegeix Llueca.
- Ho diu l’Organització Meteorològica Mundial (OMM): entre els mesos de maig i juny pot aparèixer el 'Superniño
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- Salellas ordena obrir expedient pel vídeo dels cicloturistes a la Pujada de Sant Domènec de Girona
- Els cinc barris més segurs de Barcelona, segons un expert immobiliari: 'No són els que tothom creu
- Sebas Pla: «El Barça va intentar fitxar-me tres cops en un mes»
- Vall Companys adquireix un 20% d’Embotits La Selva de Campllong
- L'Advocacia gironina homenatja Ignasi de Ribot, el primer advocat gironí que arriba als 100 anys exercint
- «Respecteu la ciutat»: indignació a Girona per un ciclista a les escales la Pujada de Sant Domènec