El centre de Figueres es blindarà amb un sistema de videovigilància de 360 graus i monitoratge turístic
El consistori ha iniciat la instal·lació de vuit càmeres intel·ligents al centre històric amb una inversió de més de 248.000 euros
Figueres començarà a blindar el centre històric amb el primer projecte de càmeres de videovigilància urbana i de monitoratge turístic de la ciutat. Els treballs han començat aquest dilluns i preveuen la instal·lació de vuit càmeres intel·ligents de 360 graus al Rovell de l’Ou. Està previst que els dispositius estiguin col·locats a mitjan juny i que entrin en funcionament a partir de finals del mateix mes.
El contracte s’ha adjudicat a l’empresa Consultoria Tècnica Nexus Geografics per 248.050 euros. Del total, 146.136,48 euros es financen amb una subvenció dels fons Next Generation, mentre que els 101.913,52 euros restants els aporta l’Ajuntament de Figueres amb fons propis.
Les primeres càmeres es distribuiran en diversos punts del centre: dues a la Rambla —una a la part alta i una altra a la placeta baixa—, dues a la Pujada del Castell —a la plaça de la Tramuntana i a l’encreuament amb el carrer Llers—, dues a la plaça de l’Ajuntament, una al carrer Besalú i una al carrer Monturiol, davant la Casa Natal Salvador Dalí.
El projecte neix a partir d’una iniciativa impulsada amb fons Next Generation per l’anterior govern, centrada inicialment en el monitoratge turístic. L’actual executiu municipal l’ha suplementat econòmicament perquè les càmeres també tinguin funcions de videovigilància per a la seguretat ciutadana i permetin cobrir bona part del centre històric.
L’alcalde de Figueres i regidor de Seguretat, Jordi Masquef, destaca que serà la primera vegada que la ciutat disposarà d’un sistema d’aquest tipus en espais públics, més enllà de les càmeres de trànsit o dels aparcaments. “El sistema permetrà una millor resposta davant incidències i donarà suport a la feina de la Guàrdia Urbana”, afirma.
Masquef també subratlla que l’actuació inclou l’ampliació del centre de processament i visualització de dades i imatges a la central de la Guàrdia Urbana. Aquesta millora permetrà integrar les noves càmeres en “un únic sistema unificat i centralitzat”. Segons l’alcalde, per primer cop quedaran videovigilats espais com la Rambla, la Pujada del Castell, la plaça de l’Ajuntament i l’entorn de la Torre Galatea, així com diversos carrers d’accés al centre.
Un pas endavant
El regidor d’Smart City i Estadística i Dades Obertes, Albert Alemany, defensa que el projecte representa “un pas endavant cap a una ciutat més eficient, sostenible i preparada per al futur”. Segons Alemany, les càmeres permetran obtenir dades reals i en temps real sobre els fluxos de persones al centre, fet que ha de servir per millorar la gestió turística, evitar aglomeracions, planificar esdeveniments i prendre decisions basades en dades.
Fins ara, les dades turístiques disponibles eren parcials i procedien principalment de les oficines de turisme, museus o hotels. Amb el nou sistema, l’Ajuntament preveu disposar d’una fotografia més precisa de com es mouen veïns i visitants pel centre de la ciutat.
Més càmeres
El projecte de videovigilància urbana tindrà continuïtat amb noves fases. La segona part, que s’ha d’aprovar properament en Junta de Govern Local, preveu ampliar les càmeres a altres espais de pas com el carrer Sant Pau, la plaça Josep Pla, la plaça Catalunya i la plaça de l’Estació.
A banda, el consistori ja ha adjudicat la instal·lació de càmeres lectores de matrícula als accessos de la ciutat, que haurien d’entrar en funcionament abans de final d’any. L’última pota del projecte serà la col·locació de càmeres en els principals punts conflictius d’abocaments, amb l’objectiu de controlar i evitar aquests llançaments.
