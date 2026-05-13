Localitzen 12 fusells d'assalt tipus Kalàixnikov dins d’un Porsche a Figueres
Els Mossos han interceptat el vehicle en el marc d'una actuació policial a l'AP-7
Els Mossos d’Esquadra han localitzat 12 fusells d’assalt AK-47 tipus Kalàixnikov a l’interior d’un Porsche a Figueres. Els fets han tingut lloc cap a les dues de la matinada i, de moment, no hi hauria detinguts.
La troballa s’ha fet durant una actuació policial d’agents dels agents de trànsit a Figueres. El vehicle d'alta gamma s'ha saltat un coltrol i posteriorment, els agents han localitzat el vehicle i han descobert les armes a l’interior.
Des del cos policial confirmen que l'actuació s'ha dut a terme en el marc d'una "actuació policial", però asseguren que, per ara, no facilitaran més detalls sobre l’actuació. El que sí que indiquen és que la policia científica està analitzant els fusells per determinar si són reals i si són operatius. En aquest sentit, caldrà fer diverses comprovacions, entre les quals proves de balística.
Han fugit
Segons ha pogut saber Diari de Girona, els ocupants del Porsche haurien fugit amb un altre vehicle en direcció Girona. De moment, no hi hauria detinguts. La investigació continua oberta i, per ara, l’assumeixen els agents de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Figueres
La troballa no és un fet aïllat. En els darrers anys, els cossos policials han advertit d’una presència creixent d’armes de foc en entorns vinculats al crim organitzat, especialment en investigacions relacionades amb el tràfic de drogues. A les comarques gironines també s’han fet operatius contra xarxes dedicades al tràfic de drogues i armes, i en algunes ocasions s’han localitzat armes de foc i alguna de guerra. Un dels casos més greus va ser el doble crim de la Font de la Pólvora de Girona, la nit de Sant Joan del 2024, en què dues persones van morir i dues més van resultar ferides en un tiroteig amb un fusell d’assalt AK-47.
