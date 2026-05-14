Insten a tancar les activitats del Fluvià Nàutic i recuperar el camí públic de la Gola
El Grup Gola reclama a l’Ajuntament i la Generalitat que actuïn després que la Comissió de Transició Ecològica aprovésdimecres instar l’Estat a comprar els terrenys aquest 2026 i e
La Comissió de Transició Ecològica del Parlament de Catalunya ha tornat a pronunciar-se sobre el conflicte del Fluvià Nàutic, a Sant Pere Pescador, i ha aprovat instar les administracions competents a actuar per clausurar les activitats que el Grup Gola denuncia com a il·legals, retirar la barrera existent i recuperar plenament el camí públic i els terrenys ocupats a la Gola del Fluvià.
Segons ha informat el Grup Gola, la comissió també ha aprovat demanar al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic que adquireixi els espais del Fluvià Nàutic per incorporar-los al domini públic maritimoterrestre durant el 2026. La pàgina del Parlament recull una sessió ordinària de la Comissió de Transició Ecològica el 13 de maig de 2026.
L’entitat recorda que el Parlament ja va aprovar punts similars el setembre del 2025, però lamenta que el Fluvià Nàutic continuï obert. “Esperem que ara les administracions competents actuïn de manera contundent i quedi enrere la poca intervenció feta fins ara”, assenyala el Grup Gola en un comunicat.
El col·lectiu assegura que en els darrers cinc anys ha impulsat actes reivindicatius i ha recorregut a diverses institucions, com la Síndica de Greuges, la Diputació de Girona i la mateixa Comissió de Transició Ecològica del Parlament, per reclamar el tancament de les activitats econòmiques que considera il·legals i la recuperació del camí d’ús públic a la desembocadura del Fluvià.
El Grup Gola sosté que l’àmbit forma part del PEIN i de la Xarxa Natura 2000, i afirma que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador i la Generalitat consten com a copropietaris segons el Registre de la Propietat. També denuncia que el promotor, Canales del Fluvià Nàutic SL, no disposa dels permisos necessaris per operar com a port ni d’autoritzacions per a acampada, aparcament o lloguer de caiacs. Les dades mercantils disponibles identifiquen Canales del Fluvià Nàutic SL com una empresa vinculada a activitats annexes al transport marítim i per vies navegables interiors.
Moviments de terra i tala d'abres
L’entitat també acusa el promotor d’haver fet moviments de terres, tala d’arbres i vegetació, i instal·lacions sense permís. En aquest sentit, retreu a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador que no hagi clausurat l’activitat, tot i considerar que té competències per fer-ho de manera immediata. El Grup Gola critica l’alcalde, Agustí Badosa, de Junts, per defensar que cal esperar la sentència judicial, una posició que, segons l’entitat, allarga una situació que fa cinc anys que dura.
El comunicat també assenyala la Generalitat i la Conselleria de Territori com a responsables de la manca de protecció d’un espai inclòs a la Xarxa Natura 2000. El Grup Gola afirma que la Generalitat ha imposat sancions de 32.000 i 6.000 euros al promotor, però considera que són “xifres ridícules” si al mateix temps se li permet continuar l’activitat.
Amb la nova resolució parlamentària, el Grup Gola reclama que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador i la Generalitat actuïn i facin efectives les mesures aprovades. L’entitat defensa que el cas ha d’acabar amb la recuperació del camí públic, la retirada de les ocupacions i la incorporació de l’espai al domini públic maritimoterrestre.
