Figueres recupera la Càtedra d'Art i Cultura contemporanis de la UdG en el marc del projecte de ciutat universitària
Torna a la ciutat 20 anys després per promoure un espai de reflexió, debat i recerca
L’Ajuntament de Figueres i la Universitat de Girona (UdG) han reactivat, 20 anys després, l’acord de col·laboració per a impulsar la Càtedra d’Art i Cultura Contemporanis que té per objectiu promoure un espai de reflexió, debat i recerca sobre qüestions que afecten el panorama de l’art i el pensament contemporani des d’una perspectiva crítica i interdisciplinar. La iniciativa s'emmarca en el projecte de ciutat es farà el 10 de juny al Museu de l'Empordà amb una conferència de Patricia Mayayo, una de les figures més rellevants de l’Estat pel que fa als estudis d’història de l’art des d’una perspectiva feminista.
L'acord entre l'Ajuntament i la UdG s'ha formalitzat aquest divendres. Durant l'acte, l'alcalde, Jordi Masquef, ha assegurat que es tracta d'un dia "important" per a la ciutat perquè recuperen "una eina de pensament, debat i projecció cultural". "Ho fem 20 anys després i convençuts que aquesta col·laboració torna en el moment adequat i amb més sentit que mai", ha afirmat. En aquest sentit, ha afegit que la recuperació de la càtedra "reforça" el camí del projecte universitari que estan endegant. "Volem que Figueres sigui una ciutat de coneixement, de talent, de cultura i d’oportunitats per als joves", ha insistit.
Per la seva banda, el rector de la UdG, Josep Calbó, ha destacat que “la signatura d'aquest conveni i la reincorporació de l'Ajuntament de Figueres al seu patronat evidencien una vegada més la implicació de la Universitat al territori per impulsar projectes amb impacte cultural i social". Així mateix, palesa l’objectiu compartit de transferir coneixement i convertir la cultura contemporània en motor de dinamització territorial.
La CACC i l’Ajuntament ja han començat a treballar en la programació de les properes activitats a Figueres. A banda de la conferència, de cara a la tardor, i dins de l’exposició que prepara el Museu de l’Empordà 'D’Empúries a Spiderman. Narratives gràfiques a la perifèria', s’organitzarà una jornada d’estudis en la que es convidarà diversos especialistes a reflexionar sobre l’actualitat del còmic com a llenguatge visual i artístic.
Al 2027 també s’estan preparant dos seminaris: un sobre la història i actualitat de la performance i que estarà vinculat a la programació del Museu; i l’altre per commemorar el centenari del naixement d’alguns dels artistes més importants del segle XX a les comarques gironines.
Tanmateix, properament es publicarà el llibre “El cor de la mirada. Sobre Àngel Jové”, que recull una sèrie d’escrits de l’autora italiana Maria Pertile sobre l’obra d’aquest artista català, molt vinculat a la història de la CACC.
La Càtedra d’art i cultura contemporanis va ser una de les primeres càtedres de la UdG en fundar-se, el 1998; l’Ajuntament de Figueres en va ser aleshores el primer patró. L’objectiu és la difusió de l’art, el coneixement i la cultura, i esdevenir un espai de reflexió, debat i coneixement sobre les pràctiques artístiques contemporànies des d’una perspectiva molt àmplia, i tenint presents les seves connexions amb la filosofia, el pensament i la cultura actuals.
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- Una jubilada de 87 anys denuncia la situació de moltes dones que van treballar sense cobrar: 'No cobro res de pensió
- La campiona australiana que farda de Girona i de Temps de Flors
- Comença el muntatge de l'esperada passera per travessar el riu Ter al Gironès
- Girona-Reial Societat: Stuani manté amb vida el Girona (1-1)
- Més de 30 anys junts i dos fills no basten per cobrar la pensió de viduïtat
- Mor l’empresari gironí Joan de Llobet
- El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen