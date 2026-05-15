El sector empresarial de Roses reclama 26 mesures per transformar el municipi
L’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus presenta les conclusions de les Xerrades per a la Revolució Turística 2.0, amb propostes sobre allotjament, comerç, urbanisme, formació i mobilitat
L’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus ha presentat aquest divendres, 15 de maig, a l’Hotel Terraza de Roses, les conclusions de les Xerrades per a la Revolució Turística 2.0. El document recull 26 línies d’actuació que el sector empresarial considera prioritàries per orientar el futur del municipi en àmbits com l’allotjament, el comerç, l’urbanisme, la formació i la mobilitat.
L’entitat agrupa més de 200 empresaris de Roses i representa, segons l’associació, al voltant de 5.000 llocs de treball. Les conclusions són el resultat de diverses sessions de treball amb professionals, experts i agents del territori, i es presenten com una eina per contribuir al debat sobre el model de municipi dels pròxims anys.
El president de l’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus, Miquel Gotanegra, ha afirmat que les jornades han nascut “de la convicció que el futur no s’espera, sinó que es prepara”. Segons Gotanegra, les conclusions “no són un document teòric, sinó un full de ruta” elaborat a partir del coneixement del territori i amb voluntat de traduir les reflexions en actuacions concretes.
Durant la seva intervenció, Gotanegra ha defensat que Roses ha d’afrontar “decisions valentes” en qüestions com la mobilitat, la sostenibilitat i el model urbanístic. En aquest sentit, ha reclamat infraestructures pendents com el carril bici i ha apostat per reduir la dependència del vehicle privat, especialment en l’accés als espais naturals. “Hem de pensar un Roses més pensat per a les persones, amb menys cotxes, menys petjada de carboni i més qualitat de vida”, ha assenyalat.
El document també demana anticipar-se als efectes de la nova regulació dels habitatges d’ús turístic, reforçar la transparència en la gestió de la taxa turística i impulsar una planificació urbanística adaptada als nous reptes socials, econòmics i ambientals. En l’àmbit comercial, les conclusions situen el comerç com un element central de les polítiques municipals i reclamen més col·laboració entre el sector públic i privat.
En matèria de mobilitat, les propostes apunten a millorar el transport públic, reduir l’ús del vehicle privat i avançar en infraestructures pendents. També plantegen una millor connexió de Roses amb l’exterior i una mobilitat més eficient cap als espais naturals i les zones amb més demanda.
Pel que fa a la formació i l’ocupació, les jornades han posat sobre la taula la necessitat de reforçar la relació entre centres formatius i empreses, impulsar microformacions especialitzades i crear eines per retenir i connectar el talent local amb les necessitats del sector turístic. Gotanegra ha reclamat consens entre administració, empresariat i societat civil per definir el futur de Roses. “Si no ho fem entre tots, no ens en sortirem”, ha dit.
