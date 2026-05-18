Cau amb patinet a Roses, pateix un fort cop al cap i a la cara i acaba a la Vall d’Hebron
El SEM trasllada el ferit, en estat menys greu, a l’hospital de Figueres i posteriorment pel tipus de ferides és derivat al centre de Barcelona
Un home va resultar ferit diumenge a la nit en un accident de trànsit a Roses després de caure amb un patinet a la carretera del Mas Oliva.
Els fets van tenir lloc cap a les onze de la nit, a l’altura del número 60 d’aquesta via. La Policia Local de Roses va rebre l’avís de l’accident i fins al lloc s’hi van desplaçar efectius policials, els Bombers i tres unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Segons les primeres informacions, l’accident va consistir en una caiguda del conductor del patinet, sense que hi hagués cap altre vehicle implicat. Arran de la caiguda, l’home va patir un fort cop al cap i lesions a la cara, concretament al maxil·lar superior dret, a més d’alteracions en la visió, confirmen fonts municipals.
A causa de l’estat de les ferides, els agents de la Policia Local no li van poder practicar la prova d’alcoholèmia en el moment de l’assistència. El SEM el va atendre al lloc dels fets i el va traslladar en estat menys greu a l’hospital de Figueres per ser valorat.
Posteriorment, segons les primeres informacions, el ferit va ser derivat a la Vall d’Hebron de Barcelona, tal com marca el protocol en casos de lesions facials. La Policia Local s'encarrega de l'atestat i investiga les circumstàncies exactes de l’accident.
