Disset equips participaran a la cinquena edició de l'oncotriatló de Llançà
L'esdeveniment es farà aquest diumenge 24 de maig i inclourà tres modalitats esportives
Disset equips, un 40% més que l’any passat, participaran el pròxim diumenge, 24 de maig, a la cinquena edició de l’Oncotriatló, l’esdeveniment esportiu i solidari que es fa a Llançà amb l’objectiu de recaptar fons per millorar la qualitat de vida de les persones amb càncer i les seves famílies. La iniciativa, impulsada per la Fundació Oncolliga Girona amb la col·laboració d’entitats esportives locals, repetirà el format de triatló olímpic que es va estrenar l’any passat, amb les modalitats de natació en aigües obertes (1.500 m), ciclisme (30 km amb BTT o gravel) i cursa a peu (10 quilòmetres).
La participació en aquest repte solidari es fa per equips d’un mínim de dos integrants (que han de fer junts les tres modalitats) i un màxim de sis (que poden fer relleus entre ells, si bé sempre hi ha d’haver dos membres de l’equip en moviment).
Un repte esportiu amb impacte social
Per poder participar en aquest repte, cada equip ha de fer un donatiu mínim de 500 euros. Fins al moment, entre tots els equips inscrits ja s’han recaptat més de 15.000 euros, però la plataforma de donatius continua oberta. Tots els fons recaptats es destinaran a millorar les condicions de vida dels malalts de càncer i les seves famílies a través de serveis essencials com fisioteràpia, drenatge limfàtic, atenció psicològica i accés al banc de perruques, sempre amb l’acompanyament de professionals i especialistes de la Fundació Oncolliga Girona.
L’Oncotriatló comptarà amb una programació d’activitats que començarà dissabte a les 6 de la tarda a l’Espai Casa Cultura (plaça Major) amb un brífing per als participants i la projecció del documental La volta Espanya en BTT: pedalant per Oncolliga, protagonitzat per Toni Guerrero.
Per acabar, els assistents podran gaudir de tastets i música en directe a càrrec de Jazz Copes Trio a plaça Major de Llançà. Aquesta iniciativa batejada com a Music & Wine compta amb la col·laboració de Celler Empordàlia, Cervesa de Roses, Pastisseria Ricard i Inu Sushi.
